Обмен территориями и признание Крыма российским: в Axios раскрыли детали плана Трампа
- Мирный план Трампа предусматривает признание Крыма и Донбасса российскими территориями с гарантиями безопасности для Украины и ЕС.
- В разработке плана участвуют Катар и Турция, при участии спецпредставителя Трампа и секретаря СНБО Украины.
Мирный план Президента США Дональда Трампа предусматривает предоставление России части территории, которую Украина не контролирует. В свою очередь, Киев и ЕС получат гарантии безопасности от возможной будущей агрессии России.
Что предусматривает мирный план Трампа?
В издании считают, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.
Согласно плану Трампа:
- Россия получит полный фактический контроль над Донбассом несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.
- Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.
- Украина должна будет вывести войска с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной. Предполагается, что Россия не сможет разместить там свои войска.
- Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.
Известно, что в разработке плана участвуют Катар и Турция. В частности, Катар участвовал в переговорах между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По данным источника Ахіоѕ, стороны во время переговоров "достигли многих договоренностей".
Последние заявления Трампа о войне в Украине: что известно?
Президент США выразил свое разочарование Владимиром Путиным. Трамп вспомнил о своих предыдущих успехах, заявив, что ранее ему якобы удалось уладить ряд войн. Война в Украине же, по его словам, осталась одна из них.
"Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о которой идет речь. Я думал, что это будет легко, потому что имею хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает", – сказал Трамп.
Ранее Трамп выражал свое удивление продолжительностью войны в Украине во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. Он разочарован, что до сих пор не завершил войну в Украине.