Обмен территориями и признание Крыма российским: в Axios раскрыли детали плана Трампа

Мирный план Президента США Дональда Трампа предусматривает предоставление России части территории, которую Украина не контролирует. В свою очередь, Киев и ЕС получат гарантии безопасности от возможной будущей агрессии России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что предусматривает мирный план Трампа?

В издании считают, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.

Согласно плану Трампа:

Россия получит полный фактический контроль над Донбассом несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.

Украина должна будет вывести войска с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной. Предполагается, что Россия не сможет разместить там свои войска.

Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.

Известно, что в разработке плана участвуют Катар и Турция. В частности, Катар участвовал в переговорах между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По данным источника Ахіоѕ, стороны во время переговоров "достигли многих договоренностей".

Последние заявления Трампа о войне в Украине: что известно?