Политолог-международник Максим Яли заметил 24 Каналу, что это могло произойти не случайно. Ведь Украина заявила, что переговоров нет, но Трамп наоборот говорил о приближении окончания войны.

К каким действиям сейчас прибегает Трамп?

"Странное совпадение, потому что сначала скандал с Миндичем, потом вышла статья в одном из СМИ, которая касалась активизации усилий для мирных переговоров, а теперь неожиданно Зеленский летит в Стамбул", – заметил Максим Яли.

Есть определенные признаки того, что Трамп перешел к политике "кнута и пряника". Это метод он применяет к обеим сторонам. Например, нам дают разрешение бить ATACMS по России, вводят санкции, Кремль теряет существенные средства, но все равно пока такие ограничения не являются критическими для Кремля.

"Трамп давит на Россию и Украину, чтобы они начали реальные переговоры. На мой взгляд, больше шансов на успех есть тогда, когда обе стороны под давлением", – сказал политолог-международник.

Обратите внимание! Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, где встретится со Стивом Уиткоффом. Анонсируя этот визит президент отметил, что главными темами будут мирные переговоры и обмен пленными.

