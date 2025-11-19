Украина выступает против многих пунктов "мирного плана Трампа", – Axios

Новый план Дональда Трампа по завершению войны в Украине предусматривает, что Россия получит часть территорий Украины, которые она сейчас не контролирует, в обмен на гарантии безопасности от США для Украины и Европы. Сейчас Киев выступает против многих пунктов этого плана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Читайте также Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие

Что предусматривает новый "мирный план"?

Для Украины и ее союзников новый план выглядел бы как значительная уступка России.

По словам одного из американских чиновников, в Белом доме считают, что Украина и так может потерять эти территории, если война будет продолжаться, "поэтому ей выгоднее заключить соглашение уже сейчас".

Согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, но Украину к такому шагу не принуждают. Украинский чиновник рассказал, что план также содержит ограничение численности ВСУ и их дальнобойного вооружения в обмен на гарантии безопасности от США.

Собеседник издания подтвердил, что план предусматривает территориальные уступки на Донбассе. В то же время не понятно, что именно будет входить в эти гарантии, кроме обещания защиты от будущей российской агрессии.

По словам двух источников, в разработке плана и посредничестве участвуют Катар и Турция.

Сообщается, что Владимир Зеленский предоставил секретарю СНБО Рустему Умерову полномочия на проведение переговоров по плану со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, и многие его замечания были включены в текст документа.

Украинская сторона подтвердила, что Зеленский направил Умерова, чтобы ознакомиться с планом США, но это было устное обсуждение без письменного документа. Чиновник также отрицал, что Украина согласилась с условиями, и подчеркнул – Киев выступает против многих пунктов.

Зато Украина готовила альтернативный план вместе с европейскими партнерами. По словам источников издания, этот вариант Россия точно не примет.

Что происходило в Турции?