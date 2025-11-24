Осталось 10 дней: что будет, если Украина откажется от мирного плана Трампа

Переговоры по изменениям в мирном плане, который предложила администрация Трампа, продолжаются. Вероятно, стороны не смогут принять окончательную версию соглашения до дедлайна, который поставил Трамп, говорят эксперты.

Встреча американской и украинской делегаций в Женеве подтвердила, что прогресса уже удалось достичь и изменения в плане все же будут. В то же время ряд дискуссионных вопросов до сих пор лежит на столе. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, реально ли заключить соглашение до 27 ноября, как этого хотел Трамп, и что будет, если Украина все же не согласится на условия, которой ей предлагают.

Удастся ли подписать мирное соглашение до 27 ноября?

В присущей манере Дональд Трамп поставил дедлайн для подписания мирного плана – до 27 ноября, Дня благодарения в США. Канцлер Германии Фридрих Мерц сразу заявил, что этого времени не будет достаточно, чтобы изменить и подписать новое соглашение.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заметил, что Трампу реально объяснить, почему невозможно подписать соглашение так быстро, не разгневав его.

Если что-то другое привлечет внимание Трампа, он забудет об этой дате. Мы же не отвергаем предложение, а работаем над ним. Просто надо больше времени, потому что нужны четкие юридические формулировки. В том виде, как сейчас, план будет подлежать обжалованию, то есть вряд ли его удастся реализовать в жизнь,

– объяснил Ус.

Аналитик обратил внимание, что в плане был пункт, согласно которому Украине запрещено бить по Москве и Санкт-Петербургу. Возникает логичный вопрос, можно ли тогда наносить удары по другим городам России. Подобных спорных вопросов в плане есть еще немало.

"Я согласен с господином Мерцом, что нереалистично это сделать до 27 ноября. Трампу нужно донести, что план нужно дописать, чтобы не было обжалования в суде. Отдельные решения Трампа уже имели негативную реакцию в судах, и это надо подчеркнуть", – отметил аналитик.

Важно! 24 ноября стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости в большем количестве времени для работы над мирным планом, чем ожидалось. В частности, издание The Economist сообщило, что срок Трампа до 27 ноября для поддержки мирного плана по Украине может быть продлен еще на неделю.

Что именно нужно изменить в плане Трампа?

Активная работа над мирным планом происходила 23 ноября в Женеве. Украинская и американская делегация согласовывали новые позиции. Политолог Игорь Чаленко отметил, что есть ряд ключевых пунктов, в которых Украина не может уступить.

Прежде всего должно быть обеспечение первой статьи этого плана – о суверенитете Украины. То есть не может быть никаких ограничений для украинской армии, по присоединению к международным организациям. Также непонятен пункт о полной амнистии (военных преступников – 24 Канал). В целом план должен быть компромиссным, потому что в первом варианте этого не было,

– подчеркнул Чаленко.

Хотя украинская сторона и сообщала, что американские делегаты прислушиваются к позиции Украины, параллельно Дональд Трамп опубликовал гневный пост, в котором снова обвинил Зеленского из-за недостаточной благодарности. Мол, Украина не ценит вклад США в мирный процесс.

"Пост Трампа – это также элемент давления. Американской стороне приходится балансировать и показывать, что они не просто принимают все позиции Украины, но есть и определенное напряжение. Даже россияне начали немного менять риторику. Если Путин говорил, что план может стать основной для дальнейших переговоров, то теперь пропагандисты заявляют, что это невыгодно России", – заметил политолог.

Вероятно, Кремлю крайне не понравилось, с каким конструктивом Украина и Европа подошли к изменениям в откровенно пророссийском плане. Впрочем, очевидно, что окончание войны должно быть на "ничейных" позициях, ведь по состоянию на сейчас нет ни победителя, ни того, кто проиграл.

Как шантажируют Зеленского из-за мирного соглашения?

Накануне Дональд Трамп заявил, что если Владимир Зеленский откажется подписывать мирный план США, тогда будет вынужден бороться против России изо всех сил. Таким образом он намекнул, что Штаты остановят поставки оружия и разведданных для Украины, убежден политолог Петр Олещук.

Трамп едва ли не прямым текстом это говорит. Да, Зеленского шантажируют, вне всяких сомнений. Но такое уже было,

– отметил Олещук.

Не впервые в западной прессе появляются сообщения, что на складах в США заканчивается оружие и они не смогут отдать последнее Украине. Ранее сообщали, что Пит Гегсет подписал распоряжение об отмене обмена разведданными с Киевом. Подобное может повториться и сейчас, когда на кону такая важная для Трампа победа.

"Не сомневайтесь, такое еще будет. Но надолго ли? Многим в Штатах это также не нравится, в частности конгрессменам-республиканцам и демократам, общественным деятелям. Расчет Трампа прост – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. Но то, что это не нравится никому ни в Европе, ни в США, и должна использовать Украина", – отметил политолог.

Интересно! Британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон жестко раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, который предложили Украине. Он заявил, что это на самом деле не мирный план, а договоренности о капитуляции, легитимизирующие жестокое вторжение России в Украину. Бизнес-магнат добавил, если этот текст не является российской дезинформацией, тогда он "стал самой низкой точкой американской дипломатии в отношении Украины".

Важный нюанс в угрозах США

Такое же мнение разделяет и политолог Игорь Рейтерович. К тому же он отметил, что помощь от Соединенных Штатов при Трампе предоставляли Украине с определенным нюансом.

При второй каденции Трампа Украина не получила от США ни одного доллара и ни одного патрона. Мы или купили сами оружие, или для нас его купили европейцы. Единственное, что мы получали – разведданные и вооружение по программам Байдена. Если Трамп откажется от этого, непонятно, как он это будет аргументировать, и как это воспримут сами же американцы,

– отметил Игорь Рейтерович.

Если все же Украина выступит против плана США, а Трамп, как следствие, откажется помогать Киеву, это негативно может воспринять как американское, так и европейское общество. В конце концов, после этого любой агрессор будет знать, что, по праву силы, его никто не накажет, а значит, мир может погрузиться в настоящий хаос.

"Конечно, Трамп может это сделать (запретить обмен разведданными и продажу оружия – 24 Канал), но ему будет очень сложно это объяснить. Мне кажется, сейчас это просто давление, нам надо его правильно выдержать, и обращать внимание не на него, а на план. Над планом мы должны работать и выжать из этого максимум", – подчеркнул политолог.

