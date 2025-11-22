"Границы не могут быть изменены силой": лидеры Европы отреагировали на мирный план Трампа

Мирное предложение Дональда Трампа содержит несправедливые требования к Украине. Лидеры Европы отметили, что американский план требует дополнительной работы.

Лидеры ЕС приняли совместное заявление относительно мирного плана Дональда Трампа. В нем они приветствовали усилия американского президента, направленные на установление мира в Украине, передает 24 Канал.

Как в Европе оценили мирный план Трампа?

Политики подчеркнули, что план Трампа содержит важные пункты, которые нужны для обеспечения справедливого и прочного мира. В то же время документ нуждается в доработке.

Так, лидеры Европы отметили, что они против того, чтобы границы менялись силой. Также им не нравится пункт плана, который требует сокращения численности ВСУ. По мнению политиков, это оставит Украину уязвимой перед будущими атаками.

Лидеры Европы выразили устойчивую поддержку Украине. А также заявили, что будут тесно координировать свои действия с Украиной и США в течение ближайших дней.

Справка: Это заявление приняли не только лидеры ЕС, но и других стран. Среди подписантов: президент Европейского совета Кошта, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Карни, президент Финляндии Стабб, президент Франции Макрон, премьер-министр Ирландии Мартин, премьер-министрминистр Италии Мелони, премьер-министр Японии Такаичи, премьер-министр Нидерландов Схооф, премьер-министр Испании Санчес, премьер-министр Британии Стармер, канцлер Германии Мерц и премьер-министр Норвегии Стере.

Что известно о мирном плане Дональда Трампа?