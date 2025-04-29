"Продиктованный мир": Мерц прокомментировал мирный план Трампа

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что не согласится на мир, продиктованный Украине. Будущий канцлер Германии заверил в поддержке Украины.

Он надеется, что поддержка Украины союзниками продолжится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv-de.

Смотрите также В Германии объявили имена первых министров в новом правительстве: есть ли среди них сторонники Украины

Что Мерц думает о мирном плане Трампа

Во время партийного съезда в Берлине будущий канцлер Германии отметил, что его страна вместе с Европой поддерживает Украину в борьбе против агрессии Российской Федерации:

Это не совместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными, и, конечно же, не противоречит провозглашенной воле самой Украины,

– говорит Мерц.

Мерц выразил надежду, что США вместе с европейскими партнерами продолжат поддерживать Украину, а переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Ватикане станут началом настоящего мирного процесса, "достойного этого названия".

Напомним, Фридрих Мерц одержал победу на федеральных выборах в Германии и возглавил блок ХДС/ХСС. Он должен принять присягу 6 мая

Политик поддерживает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, но подчеркивает необходимость координации с европейскими союзниками.

Мерц выступает за победу Украины, под которой понимает восстановление ее территориальной целостности и право самостоятельно определять свое членство в политических и военных объединениях.

Кроме того, после победы на выборах Мерц подчеркнул, что Германия вместе с Европой должна стремиться к большей самостоятельности в сфере безопасности и обороны, уменьшая зависимость от США.