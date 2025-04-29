Він сподівається, що підтримка України союзниками продовжиться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv-de.

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Що Мерц думає про мирний план Трампа

Під час партійного з'їзду у Берліні майбутній канцлер Німеччини наголосив, що його країна разом із Європою підтримує Україну у боротьбі проти агресії Російської Федерації:

Це не сумісно з продиктованим миром або підпорядкуванням фактам, створеним військовими, і, звичайно ж, не суперечить проголошеній волі самої України,

– каже Мерц.

Мерц висловив сподівання, що США разом із європейськими партнерами продовжать підтримувати Україну, а переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Ватикані стануть початком справжнього мирного процесу, "гідного цієї назви".

Нагадаємо, Фрідріх Мерц здобув перемогу на федеральних виборах у Німеччині та очолив блок ХДС/ХСС. Він повинен скласти присягу 6 травня

Політик підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, але наголошує на необхідності координації з європейськими союзниками.

Мерц виступає за перемогу України, під якою розуміє відновлення її територіальної цілісності та право самостійно визначати своє членство у політичних і військових об’єднаннях.

Крім того, після перемоги на виборах Мерц підкреслив, що Німеччина разом із Європою має прагнути більшої самостійності у сфері безпеки й оборони, зменшуючи залежність від США.