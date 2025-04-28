Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Важливо Сильна Німеччина Фрідріха Мерца: що він казав про Україну і чи дасть Taurus для ударів по Москві

Хто може стати новими міністрами Німеччини

Партія ХДС оголосила імена міністрів, які можуть отримати посади в новому уряді. Відомо, що у новому уряді партія майбутнього канцлера Фрідріха Мерці отримає 7 із 17 міністерських портфелів.

Так, наразі відомі наступні кандидати на посади:

Йоганн Вадефуль – міністр закордонних справ,

Катеріна Райхе – міністр економіки,

Патрік Шнайдер – міністр транспорту,

Карстен Вільдбергер – міністр з цифровізації та модернізації (нове міністерство в уряді Німеччини),

Ніна Варкен – міністр охорони здоров'я,

Карін Прієн – міністерство освіти та сім'ї,

Торстен Фрай – міністр канцлера.

Слід зауважити, що Вадефуль – підтримує надання Україні військової допомоги. Також він за свою політичну кар'єру вже вибудував міцні відносини з партнерами в ЄС і НАТО.

Крім того, у ЗМІ також повідомляють, що Вольфрам Веймер, відомий німецький журналіст, керуватиме культурними та медійними справами, Крістіане Шендерляйн очолить міністерство спорту та волонтерської політики, Серап Гюлер займатиметься питаннями міжнародного співробітництва, а Гюнтер Кріхбаум обійме посаду міністра з європейських справ.

Зауважимо, що Фрідіріха Мерца повинні обрати новим канцлером 6 травня. Він має отримати підтримку законодавців нижньої палати парламенту, після чого його та нових посадовців буде проведено до присяги.