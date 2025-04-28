Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Важно Сильная Германия Фридриха Мерца: что он говорил об Украине и даст ли Taurus для ударов по Москве

Кто может стать новыми министрами Германии

Партия ХДС объявила имена министров, которые могут получить должности в новом правительстве. Известно, что в новом правительстве партия будущего канцлера Фридриха Мерци получит 7 из 17 министерских портфелей.

Так, пока известны следующие кандидаты на должности:

Иоганн Вадефуль – министр иностранных дел,

Катерина Райхе – министр экономики министр экономики,

Патрик Шнайдер – министр транспорта,

Карстен Вильдбергер – министр по цифровизации и модернизации (новое министерство в правительстве Германии),

Нина Варкен – министр здравоохранения,

Карин Приен – министерство образования и семьи,

Торстен Фрай – министр канцлера.

Следует заметить, что Вадефуль – поддерживает предоставление Украине военной помощи. Также он за свою политическую карьеру уже выстроил прочные отношения с партнерами в ЕС и НАТО.

Кроме того, в СМИ также сообщают, что Вольфрам Веймер, известный немецкий журналист, будет руководить культурными и медийными делами, Кристиане Шендерляйн возглавит министерство спорта и волонтерской политики, Серап Гюлер будет заниматься вопросами международного сотрудничества, а Гюнтер Крихбаум займет должность министра по европейским делам.

Заметим, что Фридириха Мерца должны избрать новым канцлером 6 мая. Он должен получить поддержку законодателей нижней палаты парламента, после чего его и новых должностных лиц будет проведено к присяге.