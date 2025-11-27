Обнародованные стенограммы разговоров Уиткоффа с российскими представителями свидетельствуют о его слишком дружеских отношениях с Кремлем. Такое поведение спецпредставителя Трампа поставило под угрозу мирный процесс и вызвало критику со стороны законодателей и экспертов.

Из стенограмм стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вел себя в мирных переговорах не как нейтральный посредник, а как заинтересованная сторона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как провальный план превратить в реальное соглашение?

Издание отмечает, что несмотря на провал "мирного плана", его все же можно использовать как урок. Благодаря пониманию происхождения этого документа, администрация Трампа имеет шанс взяться за настоящее посредничество. В отличие от Путина, Украина действительно хочет окончания войны и готова идти на компромиссы, чтобы этого достичь. Главным вопросом остается как превратить план в реальную сделку, которая принесет мир, а не просто выгоду для Кремля.

Вероятно, пока план не учитывает ключевые вопросы, в частности членство Украины в НАТО, а также ограничивает численность украинской армии.

Любое предложение, которое включает возможность вступления Украины в НАТО, является мертвой буквой, поскольку Россия ее не примет. К тому же пункт Альянса о коллективной обороне не обеспечит особой защиты; вопрос о том, пойдут ли американцы и европейцы на войну с Россией для защиты Украины, уже проверено на полную. Они не пойдут,

В то же время в материале говорится, что ограничение численности ВСУ до 600 000 человек не должно стать препятствием для мира, если считать только активных военных, без резервистов, которых можно мобилизовать в случае нового нападения России. Украина в мирное время не могла бы содержать такую армию, поэтому главное – быть готовыми к мобилизации.

Также среди ключевых вопросов мирного соглашения – территории Донецкой и Луганской областей. Автор сомневается, что Путин сможет остановить войну в то время, как российская армия продвигается на поле боя и пока не получила такие желанные восточные области Украины. Любой вывод украинских войск с укрепленных позиций на Донбассе возможен только при условии четких правил по защите демилитаризованной зоны и всей линии фронта от новых атак России. Это предполагает отвод тяжелого вооружения и размещение значительных международных сил вдоль линии соприкосновения – мероприятий, которых в плане Виткоффа нет.

Издание отмечает, что нельзя требовать от Украины или международного сообщества признать оккупированные Россией территории или проводить досрочные выборы. Для всех украинцев, которые живут сейчас под оккупацией и для детей, которых Россия цинично похитила, должна быть обеспечена защита. Кроме того, Россия не должна получать обратно 300 миллиардов долларов замороженных активов центрального банка, которые сейчас хранят союзники Украины пока вопрос репараций и распределения прибыли с США не будет решен.

Почему мирное соглашение под угрозой?

Обнародованные стенограммы показывают настоящие отношения между Уиткоффом и Кремлем, в частности его позицию по Украине. Спецпредставитель США не был посредником в мирном соглашении – он вел переговоры со своими российскими коллегами, чтобы достичь того, чего хотят обе стороны, используя Украину и Европу.

Именно благодаря совету Виткоффа Путин позвонил Трампу накануне визита Зеленского в Белый дом в октябре 2025 года. Для Кремля это стало возможностью продвинуть собственные условия и убедить президента США изменить риторику в отношении Украины. Действия спецпредставителя Трампа можно было бы оценить как профессиональные, если бы он работал в рамках согласованной стратегии администрации президента США и сотрудничал с украинской стороной, однако так не произошло.

Зато кажется очевидным, что эти телефонные звонки означали именно то, что, казалось, означали: что доверчивый дипломат-любитель сотрудничал с Кремлем, чтобы манипулировать Белым домом за счет Украины,

– говорится в издании.