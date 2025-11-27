Мирної угоди можна досягти й без участі Віткоффа, – Bloomberg

Оприлюднені стенограми розмов Віткоффа із російськими представниками свідчать про його надто дружні стосунки із Кремлем. Така поведінка спецпредставника Трампа поставила під загрозу мирний процес та викликала критику з боку законодавців та експертів.

Зі стенограм стало відомо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф поводився у мирних переговорах не як нейтральний посередник, а як зацікавлена сторона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як провальний план перетворити на реальну угоду?

Видання зазначає, що попри провал "мирного плану", його все ж можна використати як урок. Завдяки розумінню походження цього документа, адміністрація Трампа має шанс взятись за справжнє посередництво. На відміну від Путіна, Україна дійсно прагне закінчення війни й готова йти на компроміси, щоб цього досягти. Головним питанням залишається як перетворити план на реальну угоду, яка принесе мир, а не просто вигоду для Кремля.

Ймовірно, наразі план не враховує ключові питання, зокрема членство України в НАТО, а також обмежує чисельність української армії.

Будь-яка пропозиція, яка включає можливість вступу України до НАТО, є мертвою буквою, оскільки Росія її не прийме. До того ж пункт Альянсу про колективну оборону не забезпечить особливого захисту; питання про те, чи підуть американці та європейці на війну з Росією для захисту України, вже перевірено на повну. Вони не підуть,

– зазначається у виданні.

Водночас у матеріалі мовиться, що обмеження чисельності ЗСУ до 600 000 осіб не має стати перешкодою для миру, якщо рахувати тільки активних військових, без резервістів, яких можна мобілізувати у разі нового нападу Росії. Україна в мирний час не могла б утримувати таку армію, тому головне – бути готовими до мобілізації.

Також серед ключових питань мирної угоди – території Донецької та Луганської областей. Автор сумнівається, що Путін зможе зупинити війну в той час, як російська армія просувається на полі бою й поки не отримала такі бажані східні області України. Будь-яке виведення українських військ зі зміцнених позицій на Донбасі можливе лише за умов чітких правил щодо захисту демілітаризованої зони та всієї лінії фронту від нових атак Росії. Це передбачає відведення важкого озброєння та розміщення значних міжнародних сил уздовж лінії зіткнення – заходів, яких у плані Віткоффа немає.

Видання наголошує, що не можна вимагати від України чи міжнародної спільноти визнати окуповані Росією території або проводити дострокові вибори. Для всіх українців, які живуть зараз під окупацією та для дітей, яких Росія цинічно викрала, має бути забезпечений захист. Крім того, Росія не повинна отримувати назад 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку, які наразі зберігають союзники України аж допоки питання репарацій та розподілу прибутку зі США не буде вирішено.

Чому мирна угода під загрозою?

Оприлюднені стенограми показують справжні відносини між Віткоффом та Кремлем, зокрема його позицію щодо України. Спецпредставник США не був посередником у мирній угоді – він вів переговори зі своїми російськими колегами, щоб досягти того, чого хочуть обидві сторони, використовуючи Україну та Європу.

Саме завдяки пораді Віткоффа Путін зателефонував Трампу напередодні візиту Зеленського до Білого дому у жовтні 2025 року. Для Кремля це стало можливістю просунути власні умови та переконати президента США змінити риторику щодо України. Дії спецпредставника Трампа можна було б оцінити як професійні, якби він працював у межах узгодженої стратегії адміністрації президента США та співпрацював з українською стороною, однак так не сталось.

Натомість здається очевидним, що ці телефонні дзвінки означали саме те, що, здавалося, означали: що довірливий дипломат-аматор співпрацював з Кремлем, щоб маніпулювати Білим домом за рахунок України,

– мовиться у виданні.