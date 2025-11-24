Мирный план Трампа: FT оценил, на какие компромиссы готова пойти Украина

США и Украина уже начали работу над американским мирным планом. По определенным пунктам позиция Киева остается категоричной. Впрочем, есть вопросы, в которых он может пойти на компромисс.

Превратить американское мирное предложение в приемлемое для Украины и Европы крайне непросто, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

На какие уступки готова и не готова пойти Украина ради мира?

22 пункт в плане Трампа требует от Украины вывести войска из части Донецкой области. Пойти на такую уступку Киеву будет трудно. Во-первых, за эту территорию украинцы пролили много крови. Во-вторых, десятки тысяч людей, которые там проживают, будут вынуждены покинуть свои дома. В-третьих, отказ от остального Донбасса означал бы сдачу "пояса крепости", состоящего из городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Эти города с 2014 года служили оплотом против российских войск. Кроме того, согласие на вывод ВСУ из Донецкой области, вероятно, вызовет возмущение и протест в обществе, дестабилизирует ситуацию в стране. Именно на это могут рассчитывать в Кремле.

План Трампа предлагает признать ныне оккупированные украинские территории "де-факто российскими". На первый взгляд, это условие кажется приемлемым для Киева и европейцев. Ведь от них не требуют юридически признать эти земли российскими, и таким образом согласиться с тем, что границы можно менять силой в нарушение принципов международного права.

В то же время Марк Веллер, эксперт по международному праву, считает, что формулировка "де-факто российские" более выгодна Путину, чем "под фактическим контролем России", как и использование слова "признание".

В плане говорится, что Украина "получит надежные гарантии безопасности", но без всякой конкретики. Зато, есть ряд ограничений для союзников. В частности, им запрещают размещать свои войска на территории Украины.

Расплывчатые обещания, какими были по сути гарантии безопасности, предусмотренные в Будапештском меморандуме, не предотвратили полномасштабное вторжение России. Поэтому, если в мирном плане не будут прописаны конкретные действия, как союзники и США планируют защищать Украину, это станет провалом для Киева.

Американский план может сорвать схему ЕС по использованию замороженных российских активов, из которых хотели получить 140 миллиардов евро "репарационного" кредита для Украины. Но даже если мирное соглашение будет подписано, Украине все равно понадобится значительная финансовая поддержка из Европы и долгосрочное финансирование для подготовки и оснащения армии. В большинстве столиц ЕС соглашаются, что такой репарационный кредит – самый простой и дешевый способ предоставить эту помощь.

Мирное предложение США также предусматривает всеобщую амнистию для обеих сторон и отказ от любых юридических претензий. Однако, как отмечается в статье, для многих украинцев это неприемлемо, ведь они пережили убийства, разрушения, изнасилования и похищения детей.

Лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук заявила, что такая амнистия и отсутствие какой-либо ответственности за агрессию стали бы "главным разочарованием" в плане США для украинцев.

Кроме того, по словам Юлии Зискиной из правозащитной организации "Разом", это разрушит юридические основания для репарационного кредита ЕС: если такое соглашение подпишут, получить этот кредит станет юридически и финансово невозможно.

Один из пунктов плана предусматривает ограничение численности ВСУ 600 000 человек. Европейские союзники выступают против этого. Ведь сильная украинская армия служит лучшим буфером Европы против российской агрессии.

Издание отмечает, что даже с сокращением численности на треть от нынешнего уровня ВСУ будут оставаться грозной и значительной силой. Украинская армия все равно будет вдвое больше мощных армий ЕС. Также этот пункт плана позволит демобилизовать часть военнослужащих, которые годами воевали.

Некоторые из военных уже выступили против сокращения численности ВСУ. По словам специалиста по коммуникациям армии Александра Солонка, это может стать подготовкой к новому вторжению и настолько ослабить Украину, что она не сможет вовремя дать отпор.

