Трампа спросили, является ли его мирный план финальным предложением для Украины: что он ответил

На днях США предоставили Украине проект мирного плана по 28 пунктам. Дональд Трамп в ультимативной форме заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться с ним до 27 ноября. В то же время президент США признал, что американское предложение не является окончательным.

Ранее американские чиновники для издания CNN заявили, что план с 28 пунктов находится еще на стадии разработки. Многие его аспекты могут быть изменены в частности те, что кажутся выгодными для Москвы. У Трампа подчеркнули, что обе стороны – как Украина, так и Россия – будут вынуждены пойти на уступки, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о своем мирном плане?

Как пишет Clash Report, в комментарии журналистам президент США фактически подтвердил, что его мирное предложение может претерпеть изменения.

Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования не является "окончательным предложением" Украине.

Один из репортеров поинтересовался у политика, что будет, если Владимир Зеленский не согласится с его мирным планом. Тот иронически ответил: "Тогда он может продолжать сражаться со всей своей маленькой отвагой".

Напомним, что Дональд Трамп ранее установил для украинского лидера четкий дедлайн. Он должен согласиться на мирный план до 27 ноября. Это День благодарения в США.

Между тем, медиа пишут о том, что США угрожают Киеву остановить поставки вооружения и обмен разведданными, если тот откажется от мирного плана. Ультиматум от американцев прозвучал и на вечерней встрече в Киеве 26 ноября. В резиденции временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис министр армии США Дэн Дрисколл провел закрытый брифинг для послов НАТО. Американцы подчеркнули, что у Украины фактически нет альтернативы: либо принять нынешние условия, либо позже получить еще хуже.

