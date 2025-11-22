Трампа спитали, чи його мирний план є фінальною пропозицією для України: що він відповів
- Дональд Трамп заявив, що мирний план США для України, що складається з 28 пунктів, не є остаточним і може бути змінений.
- Трампа спитали, що буде, якщо Зеленський не погодиться на план.
Днями США надали Україні проєкт мирного плану з 28 пунктів. Дональд Трамп в ультимативній формі заявив, що Володимир Зеленський має погодиться на нього до 27 листопада. Водночас президент США визнав, що американська пропозиція не є остаточною.
Раніше американські чиновники для видання CNN заявили, що план з 28 пунктів перебуває ще на стадії розробки. Багато його аспектів можуть бути змінені зокрема ті, що видаються вигідними для Москви. У Трампа наголосили, що обидві сторони – як Україна, так і Росія, – будуть змушені піти на поступки, передає 24 Канал.
Дивіться також Подвійна пастка Кремля: політолог пояснив, навіщо Путіну потрібен план Трампа
Що сказав Трамп про свій мирний план?
Як пише Clash Report, у коментарі журналістам президент США фактично підтвердив, що його мирна пропозиція може зазнати змін.
Трамп заявив, що висунутий Вашингтоном план врегулювання не є "остаточною пропозицією" Україні.
Один із репортерів поцікавився у політика, що буде, якщо Володимир Зеленський не погодиться на його мирний план. Той іронічно відповів: "Тоді він може й далі битися з усією своєю маленькою відвагою".
Нагадаємо, що Дональд Трамп раніше встановив для українського лідера чіткий дедлайн. Той має погодитися на мирний план до 27 листопада. Це День подяки у США.
Тим часом медіа пишуть про те, що США погрожують Києву зупинити постачання озброєння та обмін розвідданими, якщо той відмовиться від мирного плану. Ультиматум від американців прозвучав і на вечірній зустрічі у Києві 26 листопада. У резиденції тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс міністр армії США Ден Дрісколл провів закритий брифінг для послів НАТО. Американці наголосили, що Україна фактично не має альтернативи: або прийняти нинішні умови, або пізніше отримати ще гірші.
Останні новини про мирний план Трампа
- Лідери Європи зробили спільну заяву, у якій наголосили, що план Трампа може бути основою для мирної угоди. Водночас вони зауважили, що американська пропозиція потребує доопрацювання. Європейці не згодні з тим, що кордони змінюються силою, а також з вимогою скоротити українську армію.
- 23 листопада у Женеві представники США, України та Європи зустрінуться, аби обговорити мирний план Трампа.
- 24 листопада відбудеться спецсаміт Євросоюзу в Луанді. Він буде присвячений Україні.
- Зауважимо, що Володимир Зеленський чесно зізнався українцям, що країна зараз постала перед непростим вибором: або погодитися на принизливі 28 пунктів плану, або втратити ключового союзника.