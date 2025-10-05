Шаг к прекращению огня: Израиль согласился на начальную линию разграничения с ХАМАС
- Израиль согласился на предложенную США линию отвода и ждет ответа от ХАМАС для режима прекращения огня.
- Израильская переговорная группа отправится в Каир для согласования деталей освобождения заложников.
ХАМАС и Израиль движутся к завершению конфликта. Израиль утвердил предложенную Соединенными Штатами линию отвода и ожидает ответа палестинцев.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение американского президента Дональда Трампа в его социальной сети Truth Social.
К теме Трамп заявил, что верит ХАМАС, хотя тот отверг ключевые пункты его мирного плана
Возможен ли мир между ХАМАС и Израилем?
Как заявил Дональд Трамп, с Израилем прошли переговоры, после которых Тель-Авив согласился на отвод войск по установленной линии. Эту информацию передали ХАМАС.
После того как боевики поддержат эту инициативу, немедленно введут в действие режим прекращения огня, что станет шагом к завершению "3000-летней катастрофы".
Как только ХАМАС подтвердит это, прекращение огня НЕМЕДЛЕННО вступит в силу, начнется обмен заложниками и пленными, и мы будем двигаться к прекращению этой 3000-летней КАТАСТРОФЫ,
– сообщил Трамп.
Израиль дает Сектору Газы несколько дней на переговоры, после которых состоится разоружение движения. По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, ХАМАС демилитаризуют или через дипломатию, или военным путем. Чиновник добавил, что боевики могут действовать только после боя и дипломатического давления.
Таким образом израильская переговорная группа во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером поедет в Каир, где будет согласовывать "технические детали" по освобождению заложников.
Нетаньяху отметил, что уже на втором этапе соглашения палестинские войска должны остановить свою деятельность. Премьер-министр также слова поблагодарил Дональда Трампа за поддержку и его заявление о том, что он не будет терпеть задержек от ХАМАСа.
Что известно о перемирии между ХАМАС и Израилем и что ему предшествовало?
В январе было положено начало договоренностей о перемирии между Израилем и Палестиной, а также происходили первые этапы передачи заложников.
Израильский журналист Эмиль Шлеймович в эфире 24 Канала рассказал, что в соглашении не был расписан весь процесс освобождения заложников. По его словам, Израиль планировал освободить заложников с помощью сильного военного давления. Однако это не удалось, а заключение соглашения только тянуло время, а взамен лишь гибли люди.
В мае Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, представленное спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
ХАМАС согласился частично принять план Трампа. Американский лидер давал террористам время до 01:00 5 октября по Киеву, иначе обещал устроить ад.
Согласно плану Трампа Сектор Газы станет демилитаризованной, "дерадикализованной" зоной и "свободной от террористов". Там будут действовать временные Международные силы стабилизации.