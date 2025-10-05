ХАМАС та Ізраїль рухаються до завершення конфлікту. Ізраїль затвердив запропоновану Сполученими Штатами лінію відведення й очікує відповіді палестинців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення американського президента Дональда Трампа в його соціальній мережі Truth Social.

До теми Трамп заявив, що вірить ХАМАС, хоча той відкинув ключові пункти його мирного плану

Чи можливий мир між ХАМАС та Ізраїлем?

Як заявив Дональд Трамп, з Ізраїлем пройшли переговори, після яких Тель-Авів погодився на відведення військ по встановленій лінії. Цю інформацію передали ХАМАС.

Після того як бойовики підтримають цю ініціативу, негайно введуть у дію режим припинення вогню, що стане кроком до завершення "3000-річної катастрофи".

Щойно ХАМАС підтвердить це, припинення вогню НЕГАЙНО набуде чинності, розпочнеться обмін заручниками та полоненими, і ми рухатимемося до припинення цієї 3000-річної КАТАСТРОФИ,

– повідомив Трамп.

Ізраїль дає Сектору Гази кілька днів на переговори, після яких відбудеться роззброєння руху. За словами прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, ХАМАС демілітаризують або через дипломатію, або військовим шляхом. Високопосадовець додав, що бойовики можуть діяти лише після бою та дипломатичного тиску.

Таким чином ізраїльська переговорна група на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером поїде в Каїр, де узгоджуватиме "технічні деталі" щодо звільнення заручників.

Нетаньяху зауважив, що вже на другому етапі угоди палестинські війська мають зупинити свою діяльність. Прем'єр-міністр також слова подякував Дональду Трампу за підтримку та його заяву про те, що він не терпітиме затримок від ХАМАСу.

Що відомо про перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем та що йому передувало?