Так называемый мирный план США по Украине зашёл в тупик. Вашингтон попытался использовать коррупционный скандал как инструмент давления, предлагая сначала подписать соглашение, а уже потом обсуждать вопросы безопасности.

Политолог Валерий Дымов объяснил 24 Каналу, что Трамп и его окружение не имеют четкого плана, вместо этого есть хаотичные попытки продавить выгодные России договоренности через посредников как Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.

Почему украинцы не пойдут на навязанные соглашения с Трампом и Путиным?

Совпадение различных факторов дало Кремлю возможность быстро продвигать свои условия. На это наложились и интересы Трампа, который оказался под давлением обнародования "пленок Эпштейна". К тому же причастность к коррупционным схемам людей из ближайшего окружения украинской власти дополнительно ослабили позиции Украины.

Это создало "крючок", на который Украину хотели бы подцепить – фактически превратить в удобную наживку для "акул" вроде того самого Виткоффа, который вообще не разбирается в политике или в том, что реально происходит в России. Ему можно навешать что угодно,

– отметил Дымов.

Путин, Трамп и Уиткофф никогда не руководствуются принципами, тогда как для Украины это определяюще – поэтому общество не примет навязанных соглашений.

Кто действительно контролирует Трампа в вопросах Украины?

Американская сторона выдвигает все более жесткие требования. Даже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии Украина получит только после того, как окончательное решение примет Трамп.

Американские политики и их "посредники" понимают, что украинское общество не примет навязанного плана, и украинская власть тоже это осознает. Несмотря на это, от Украины пытаются добиться определенных подписей, чтобы потом переложить ответственность.

Такие решения не пройдут ни через парламент, ни через общество – "вице-президентом Украины всегда остается майдан". И когда Украина откажется, эти деятели – от Дмитриева и Ушакова до Трампа, Виткоффа, Джей Ди Венса или Дрисколла – скажут, что были готовы предоставить гарантии, но сами украинцы не захотели. Это и есть их задуманная схема перекладывания вины,

– отметил Дымов.

Но Трамп не имеет собственного плана по Украине. Зато Путин имеет план по Трампу, потому что понимает его логику и слабости. Сам Трамп фактически признает, что бы действовал как Виткофф, то есть руководствовался бы выгодой и личными интересами. Поэтому он собственноручно подорвал доверие к себе: его гарантии – не надежны и не имеют реального веса, так же как и российские.

"Это уже не план Трампа – из пленок Виткоффа мы услышали, что Трампом играют, как хотят. Поэтому нам надо объяснять союзникам и партнерам, что это не пройдет в Украине. А если не пройдет в Украине, то и граждане стран ЕС не позволят такого, потому что прекрасно понимают, что они будут следующими", – подчеркнул Дымов.

