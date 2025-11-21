"У тебя нет карт": Трамп отреагировал на обращение Зеленского к украинцам

Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодный для Украины мирный план. По мнению президента США, соглашение с Россией надо было заключить еще несколько лет назад.

21 ноября Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент честно объяснил, что страна находится перед сложным выбором: или потерять достоинство, согласившись на мирный план Трампа, или потерять ключевого союзника, передает 24 Канал.

Как Трамп отреагировал на обращение Зеленского к украинцам?

На пресс-конференции Трампа попросили прокомментировать слова президента Зеленского о том, что Украина рискует или потерять партнера или свое достоинство.

Президент США повторил свой традиционный тезис о том, что у Украины нет "карт". Он также заявил, что Владимир Зеленский должен был пойти на мирное соглашение с Россией гораздо раньше.

Не так давно, я говорил ему в Овальном кабинете: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад,

– ответил президент США.

Фактически Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум. Он требует, чтобы украинский лидер поддержал мирный план до 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.

Также американец цинично уточнил, что у Украины осталось немного времени на размышления, ведь впереди холодная зима, а энергетическая система страны находится в тяжелом положении.

Что известно о мирном плане США по отношению к Украине?