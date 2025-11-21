"У тебя нет карт": Трамп отреагировал на обращение Зеленского к украинцам
- Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией.
- Президент США считает, что это необходимо было сделать еще два года назад.
Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодный для Украины мирный план. По мнению президента США, соглашение с Россией надо было заключить еще несколько лет назад.
21 ноября Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент честно объяснил, что страна находится перед сложным выбором: или потерять достоинство, согласившись на мирный план Трампа, или потерять ключевого союзника, передает 24 Канал.
Как Трамп отреагировал на обращение Зеленского к украинцам?
На пресс-конференции Трампа попросили прокомментировать слова президента Зеленского о том, что Украина рискует или потерять партнера или свое достоинство.
Президент США повторил свой традиционный тезис о том, что у Украины нет "карт". Он также заявил, что Владимир Зеленский должен был пойти на мирное соглашение с Россией гораздо раньше.
Не так давно, я говорил ему в Овальном кабинете: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад,
– ответил президент США.
Фактически Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум. Он требует, чтобы украинский лидер поддержал мирный план до 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.
Также американец цинично уточнил, что у Украины осталось немного времени на размышления, ведь впереди холодная зима, а энергетическая система страны находится в тяжелом положении.
Что известно о мирном плане США по отношению к Украине?
- Мирное предложение, разработанное администрацией Трампа, предусматривает отказ Украины от Донбасса и вступление в НАТО. Также наша страна должна снизить численность своих вооруженных сил. Россия получает Донецкую, Луганскую области и часть Запорожья и Херсонщины. Также Крым признается российским. Агрессор избегает наказания за совершенные преступления и возвращается в группу "Большой восьмерки".
- Владимир Путин 21 ноября на заседании Совбеза впервые прокомментировал план Трампа. Диктатор заявил, что текст из 28 пунктов у него есть. Сам план был разработан еще до встречи с Трампом на Аляске. Затем его модернизировали. По словам главы Кремля, США не обсуждали с Россией новую версию плана, поскольку Украина на него еще не согласилась.
- Военный преступник цинично заметил, что Россия готова к мирным переговорам, хотя может добиться своих целей военным путем.
- По данным СМИ, США угрожают остановить поставки оружия в Украину и обмен разведданными, если Киев откажется от мирного плана. Дональд Трамп решительно настроен закончить войну в Украине до конца 2025 года.