"У тебе немає карт": Трамп відреагував на звернення Зеленського до українців

Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського, аби той погодився на невигідний для України мирний план. На думку президента США, угоду з Росією треба було укласти ще кілька років тому.

21 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент чесно пояснив, що країна перебуває перед складним вибором: або втратити гідність, погодившись на мирний план Трампа, або втратити ключового союзника, передає 24 Канал.

Як Трамп відреагував на звернення Зеленського до українців?

На пресконференції Трампа попросили прокоментувати слова президента Зеленського про те, що Україна ризикує або втратити партнера або свою гідність.

Президент США повторив свою традиційну тезу про те, що Україна не має "карт". Він також заявив, що Володимир Зеленський мав піти на мирну угоду з Росією набагато раніше.

Не так давно, я казав йому в Овальному кабінеті: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. І я гадаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому,

– відповів президент США.

Фактично Дональд Трамп висунув Володимиру Зеленському ультиматум. Він вимагає, аби український лідер підтримав мирний план до 27 листопада, коли у США святкуватимуть День подяки.

Також американець цинічно уточнив, що в України залишилося небагато часу на роздуми, адже попереду холодна зима, а енергетична система країни у важкому становищі.

Що відомо про мирний план США щодо України?