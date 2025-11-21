"У тебе немає карт": Трамп відреагував на звернення Зеленського до українців
- Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Росією.
- Президент США вважає, що це потрібно було зробити ще два роки тому.
Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського, аби той погодився на невигідний для України мирний план. На думку президента США, угоду з Росією треба було укласти ще кілька років тому.
21 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент чесно пояснив, що країна перебуває перед складним вибором: або втратити гідність, погодившись на мирний план Трампа, або втратити ключового союзника, передає 24 Канал.
Дивіться також Усе, аби наповнити бюджет: Кремль встановлює штрафи як ціна квартири
Як Трамп відреагував на звернення Зеленського до українців?
На пресконференції Трампа попросили прокоментувати слова президента Зеленського про те, що Україна ризикує або втратити партнера або свою гідність.
Президент США повторив свою традиційну тезу про те, що Україна не має "карт". Він також заявив, що Володимир Зеленський мав піти на мирну угоду з Росією набагато раніше.
Не так давно, я казав йому в Овальному кабінеті: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. І я гадаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому,
– відповів президент США.
Фактично Дональд Трамп висунув Володимиру Зеленському ультиматум. Він вимагає, аби український лідер підтримав мирний план до 27 листопада, коли у США святкуватимуть День подяки.
Також американець цинічно уточнив, що в України залишилося небагато часу на роздуми, адже попереду холодна зима, а енергетична система країни у важкому становищі.
Що відомо про мирний план США щодо України?
- Мирна пропозиція, розроблена адміністрацією Трампа, передбачає відмову України від Донбасу і вступу до НАТО. Також наша країна має зменшити чисельність своїх збройних сил. Росія, натомість, отримує Донецьку, Луганську області і частину Запоріжжя та Херсонщини. Також Крим визнається російським. Агресор уникає покарання за скоєні злочини та повертається у групу "Великої вісімки".
- Володимир Путін 21 листопада на засіданні Радбезу вперше прокоментував план Трампа. Диктатор заявив, що текст з 28 пунктів у нього є. Сам план був розроблений ще до його зустрічі з Трампом на Алясці. Опісля його модернізували. За словами очільника Кремля, США не обговорювали з Росією нову версію плану, оскільки Україна на нього ще не погодилася.
- Воєнний злочинець цинічно зауважив, що Росія готова до мирних переговорів, хоча може досягти своїх цілей військовим шляхом.
- За даними ЗМІ, США погрожують зупинити поставки зброї до України та обмін розвідданими, якщо Київ відмовиться від мирного плану.
- Дональд Трамп рішуче налаштований закінчити війну в Україні до кінця 2025 року.