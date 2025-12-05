После скандального "слива": Макрон подтвердил единство позиций ЕС и США
- Макрон заявил, что между Европой и США нет недоверия в вопросе поддержки Украины, и они должны действовать совместно для достижения мира.
- Он также опроверг слухи о предупреждении Зеленского о возможной измены со стороны США, подчеркивая важность единства союзников.
Макрон заявил, что Европа и США должны действовать сообща, чтобы помочь Украине достичь мира. Также он подчеркнул, что никаких разногласий или недоверия между союзниками нет.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы предупреждении Зеленского о предательстве со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Сплочены ли Запад с США по-прежнему сплочены?
Макрон во время своего визита в Китай заявил, что сотрудничество между США и европейскими партнерами является ключевым для продвижения мирных договоренностей по Украине. Кроме того, он добавил, что позиция партнеров в поддержке Киева остается общей и согласованной, ведь без единства достичь реального прогресса в мирном урегулировании будет трудно.
Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе,
– сказал Макрон.
Лидер Франции также отметил поддержку усилий США, которые направлены на достижение справедливого мира в Украине и добавил, что Штаты так же нуждаются в участии Европы в этом процессе.
В то же время Макрон опроверг информацию о том, что он якобы предупреждал Владимира Зеленского и европейских коллег о возможной "измене" или уступки со стороны США по украинским территориям. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности, и только вредят совместной работе союзников.
Действительно ли Макрон предупреждал Зеленского об "измене"?
Немецкое издание опубликовало якобы запись телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами. В этом разговоре западные политики предупреждали президента Украины о возможной измене со стороны США и призывали быть чрезвычайно осторожным в эти дни.
Однако политолог Олег Лесной считает, что любые "сливы" переговоров – это часть информационных кампаний, которые ведутся достаточно агрессивным способом. По его словам, если прослушать этот якобы обнародованный разговор лидеров, можно понять, что никакой новой или сенсационной информации там нет.
В то же время некоторые лидеры европейских стран все же выражают недоверие к мирным инициативам США и считают, что риск "измены" США существует.