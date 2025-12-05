Після скандального "зливу": Макрон підтвердив єдність позицій ЄС та США

Макрон заявив, що Європа та США мають діяти спільно, щоб допомогти Україні досягти миру. Також він наголосив, що жодних розбіжностей чи недовіри між союзниками немає.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заперечив чутки про нібито попередження Зеленського щодо зради з боку США. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Чи згуртовані Захід із США як і раніше?

Макрон під час свого візиту до Китаю заявив, що співпраця між США та європейськими партнерами є ключовою для просування мирних домовленостей щодо України. Крім того, він додав, що позиція партнерів у підтримці Києва залишається спільною та узгодженою, адже без єдності досягти реального прогресу у мирному врегулюванні буде важко.

Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом,

– сказав Макрон.

Лідер Франції також наголосив на підтримці зусиль США, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні та додав, що Штати так само потребують участі Європи у цьому процесі.

Водночас Макрон спростував інформацію про те, що він нібито попереджав Володимира Зеленського та європейських колег про можливу "зраду" чи поступки з боку США щодо українських територій. За його словами, такі чутки не відповідають дійсності та лише шкодять спільній роботі союзників.

Чи справді Макрон попереджав Зеленського про "зраду"?