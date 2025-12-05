Після скандального "зливу": Макрон підтвердив єдність позицій ЄС та США
- Макрон заявив, що між Європою та США немає недовіри в питанні підтримки України, і вони мають діяти спільно для досягнення миру.
- Він також спростував чутки про попередження Зеленського щодо можливої зради з боку США, наголошуючи на важливості єдності союзників.
Макрон заявив, що Європа та США мають діяти спільно, щоб допомогти Україні досягти миру. Також він наголосив, що жодних розбіжностей чи недовіри між союзниками немає.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон заперечив чутки про нібито попередження Зеленського щодо зради з боку США. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Дивіться також "Злив" таємної бесіди: чи дійсно США готують зраду та чому насправді Макрон поїхав у Китай
Чи згуртовані Захід із США як і раніше?
Макрон під час свого візиту до Китаю заявив, що співпраця між США та європейськими партнерами є ключовою для просування мирних домовленостей щодо України. Крім того, він додав, що позиція партнерів у підтримці Києва залишається спільною та узгодженою, адже без єдності досягти реального прогресу у мирному врегулюванні буде важко.
Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом,
– сказав Макрон.
Лідер Франції також наголосив на підтримці зусиль США, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні та додав, що Штати так само потребують участі Європи у цьому процесі.
Водночас Макрон спростував інформацію про те, що він нібито попереджав Володимира Зеленського та європейських колег про можливу "зраду" чи поступки з боку США щодо українських територій. За його словами, такі чутки не відповідають дійсності та лише шкодять спільній роботі союзників.
Чи справді Макрон попереджав Зеленського про "зраду"?
Німецьке видання опублікувало нібито запис телефонної розмови Зеленського із європейськими лідерами. У цій розмові західні політики попереджали президента України про ймовірну зраду з боку США та закликали бути надзвичайно обережним у ці дні.
Однак політолог Олег Лісний вважає, що будь-які "зливи" переговорів – це частина інформаційних кампаній, які ведуться у досить в агресивний спосіб. За його словами, якщо прослухати цю нібито оприлюднену розмову лідерів, можна зрозуміти, що ніякої нової чи сенсаційної інформації там немає.
Водночас деякі лідери європейських країн все ж висловлюють недовіру до мирних ініціатив США та вважають, що ризик "зради" США існує.