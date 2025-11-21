"Уиткоффу нужен психиатр": в ЕС возмущены не только передачей Донбасса России, но и кое-чем другим

Среди скандальных требований США и России к Украине, изложенных в мирном плане, есть одно, которое очень возмущает ЕС и о котором в Украине говорят меньше. Пока Киев размышляет, как избежать передачи россиянам Донбасса и сокращения ВСУ, европейцы говорят, что Уиткофф хочет нажиться на них.

Что возмущает Европу в мирном плане Трампа?

Кроме того, что он очевидно создан в пользу России, о чем уже много говорили, есть еще один важный момент. Это использование замороженных российских активов.

Справка. В соответствии с пунктом 14 мирного плана США, замороженные средства будут использованы так:



100 миллиардов долларов замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину; США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины.



Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов для создания мощного стимула не возвращаться к конфликту.

Европейцы шокированы этим, ведь очень долго не могут уговорить Бельгию передать эти средства на нужды Украины. А теперь на них будут наживаться США. Это потенциально сорвало усилия по финансированию помощи Украине, говорят в ЕС.

Переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатной стадии, заявили дипломаты, поскольку чиновники пытаются согласовать юридический текст, который бы позволил использовать замороженные средства для кредита украинскому правительству,

Интересно! Миндичгейт тоже помешал этому процессу, потому что вспыхнул в неудобный момент.

В ЕС надеялись, что в следующем месяце все же удастся прийти к согласию и 27 стран согласятся отдать Украине замороженные средства россиян. Теперь же идеи Уиткоффа, судя по всему, разрушили эти шансы.

"Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль. Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", – сказал бывший французский чиновник.

В целом в Европе не сдерживают свое возмущение

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что Трамп, как бы не хотел того, не имеет полномочий разморозить активы, которые находятся в Европе. Чиновник из правительства ЕС прибегнул к колоритной ругани, чтобы выразить свое возмущение, а высокопоставленный политик ЕС сказал: "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру",

Собеседники медиа назвали "классическим Трампом" идею о том, что Америка стремится получить прибыль от активов, которые находятся в Европе.

