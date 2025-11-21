"Уиткоффу нужен психиатр": в ЕС возмущены не только передачей Донбасса России, но и кое-чем другим
- ЕС возмущен мирным планом США.
- Европейские чиновники считают, что одно из предложений Уиткоффа подрывает их усилия.
Среди скандальных требований США и России к Украине, изложенных в мирном плане, есть одно, которое очень возмущает ЕС и о котором в Украине говорят меньше. Пока Киев размышляет, как избежать передачи россиянам Донбасса и сокращения ВСУ, европейцы говорят, что Уиткофф хочет нажиться на них.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что возмущает Европу в мирном плане Трампа?
Кроме того, что он очевидно создан в пользу России, о чем уже много говорили, есть еще один важный момент. Это использование замороженных российских активов.
Справка. В соответствии с пунктом 14 мирного плана США, замороженные средства будут использованы так:
100 миллиардов долларов замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину; США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины.
Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов для создания мощного стимула не возвращаться к конфликту.
Европейцы шокированы этим, ведь очень долго не могут уговорить Бельгию передать эти средства на нужды Украины. А теперь на них будут наживаться США. Это потенциально сорвало усилия по финансированию помощи Украине, говорят в ЕС.
Переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатной стадии, заявили дипломаты, поскольку чиновники пытаются согласовать юридический текст, который бы позволил использовать замороженные средства для кредита украинскому правительству,
– говорится в статье.
Интересно! Миндичгейт тоже помешал этому процессу, потому что вспыхнул в неудобный момент.
В ЕС надеялись, что в следующем месяце все же удастся прийти к согласию и 27 стран согласятся отдать Украине замороженные средства россиян. Теперь же идеи Уиткоффа, судя по всему, разрушили эти шансы.
"Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль. Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", – сказал бывший французский чиновник.
В целом в Европе не сдерживают свое возмущение
Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что Трамп, как бы не хотел того, не имеет полномочий разморозить активы, которые находятся в Европе. Чиновник из правительства ЕС прибегнул к колоритной ругани, чтобы выразить свое возмущение, а высокопоставленный политик ЕС сказал: "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру",
– описали журналисты ситуацию.
Собеседники медиа назвали "классическим Трампом" идею о том, что Америка стремится получить прибыль от активов, которые находятся в Европе.
Почему Бельгия против передачи Украине замороженных российских активов?
Большая часть средств России находится именно в Бельгии, в депозитарии в депозитарии Euroclear. ЕС хочет использовать активы, чтобы предоставить Украине кредит, который нужно будет вернуть только при условии, что Россия согласится выплатить Киеву военные репарации после подписания мирного соглашения.
И Бельгия опасается финансовой ответственности, если Россия попытается вернуть средства. Страна может оказаться перед обязательствами на сумму, равную трети ее национального ВВП. К тому же в Бельгии бюджетный кризис. Поэтому эта страна требует гарантий от ЕС.