"Віткоффу потрібен психіатр": у ЄС обурені не тільки передачею Донбасу Росії, але й дечим іншим

Серед скандальних вимог США та Росії до України, викладених у мирному плані, є одна, яка дуже обурює ЄС і про яку в Україні говорять менше. Доки Київ міркує, як уникнути передачі росіянам Донбасу і скорочення ЗСУ, європейці кажуть, що Віткофф хоче нажитися на них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що обурює Європу в мирному плані Трампа?

Окрім того, що він очевидно створений на користь Росії, про що вже багато говорили, є ще один важливий момент. Це використання заморожених російських активів.

Довідка. Відповідно до пункту 14 мирного плану США, заморожені кошти будуть використані так:



100 мільярдів доларів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну; США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України.



Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільні проєкти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин та розширення спільних інтересів для створення потужного стимулу не повертатися до конфлікту.

Європейці шоковані цим, адже дуже довго не можуть вмовити Бельгію передати ці кошти на потреби України. А тепер на них наживатимуться США. Це потенційно зірвало зусилля щодо фінансування допомоги Україні, кажуть у ЄС.

Переговори в Брюсселі зараз перебувають на надзвичайно делікатній стадії, заявили дипломати, оскільки високопосадовці намагаються узгодити юридичний текст, який би дозволив використовувати заморожені кошти для кредиту українському уряду,

– мовиться в статті.

Цікаво! Міндічгейт теж став на заваді цьому процесові, бо спалахнув у незручний момент.

В ЄС сподівалися, що наступного місяця все ж удасться дійти згоди і 27 країн погодяться віддати Україні заморожені кошти росіян. Тепер же ідеї Віткоффа, судячи з усього, зруйнували ці шанси.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток. Ця пропозиція, імовірно, буде відхилена всіма", – сказав колишній французький чиновник.

Загалом у Європі не стримують своє обурення

Один високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею і зазначив, що Трамп, як би не хотів того, не має повноважень розморозити активи, які знаходяться в Європі. Чиновник з уряду ЄС вдався до колоритної лайки, щоб висловити своє обурення, а високопоставлений політик ЄС сказав: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра",

– описали журналісти ситуацію.

Співрозмовники медіа назвали "класичним Трампом" ідею про те, що Америка прагне отримати прибуток від активів, які знаходяться в Європі.

