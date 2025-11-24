Украина существенно изменила мирный план Трампа: в The Guardian обнародовали детали

Украина существенно изменила мирный план США. Отмечается, что были изъяты некоторые максималистские требования России.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на лиц, знакомых с переговорами, передает 24 Канал. Издание отметило, что 24 ноября европейские лидеры предупредили, что быстро договоренности не удастся достичь.

Что известно об изменениях в мирный план Трампа?

План на 28 пунктов предусматривал, что Украина должна вывести войска из городов, которые она контролирует на Донбассе, ограничить численность своей армии, не вступать в НАТО и тому подобное.

Во время переговоров в Женеве этот план существенно пересмотрели. Теперь он содержит только 19 пунктов.

Киев и его европейские партнеры утверждают, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для территориальных дискуссий. Они говорят, что не может быть признания территорий, захваченных Россией военным путем, и что Киев должен самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО – то, на что Кремль хочет наложить вето или выдвинуть условия,

– отметили в The Guardian.

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, такие вопросы были "взяты в скобки", чтобы Трамп и Зеленский решили их позже.

В США назвали эти переговоры "очень позитивными". А украинская делегация описала последнюю версию плана как более реалистичную.

В то же время именно Россия не поддержала первый вариант плана в 28 пунктов. Помощник Путина Ушаков заявил, что документ "потребует дальнейшей переработки", потому что часть положений "потребует детальных обсуждений и пересмотра между сторонами".

Последние новости о мирном плане США