Украина существенно изменила мирный план Трампа: в The Guardian обнародовали детали
- Украина существенно изменила мирный план США, изъяв максималистские требования России, уменьшив количество пунктов с 28 до 19.
- Киев и европейские партнеры настаивают на том, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для территориальных дискуссий, без признания территорий, захваченных Россией.
Украина существенно изменила мирный план США. Отмечается, что были изъяты некоторые максималистские требования России.
Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на лиц, знакомых с переговорами, передает 24 Канал. Издание отметило, что 24 ноября европейские лидеры предупредили, что быстро договоренности не удастся достичь.
Что известно об изменениях в мирный план Трампа?
План на 28 пунктов предусматривал, что Украина должна вывести войска из городов, которые она контролирует на Донбассе, ограничить численность своей армии, не вступать в НАТО и тому подобное.
Во время переговоров в Женеве этот план существенно пересмотрели. Теперь он содержит только 19 пунктов.
Киев и его европейские партнеры утверждают, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для территориальных дискуссий. Они говорят, что не может быть признания территорий, захваченных Россией военным путем, и что Киев должен самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО – то, на что Кремль хочет наложить вето или выдвинуть условия,
– отметили в The Guardian.
Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, такие вопросы были "взяты в скобки", чтобы Трамп и Зеленский решили их позже.
В США назвали эти переговоры "очень позитивными". А украинская делегация описала последнюю версию плана как более реалистичную.
В то же время именно Россия не поддержала первый вариант плана в 28 пунктов. Помощник Путина Ушаков заявил, что документ "потребует дальнейшей переработки", потому что часть положений "потребует детальных обсуждений и пересмотра между сторонами".
Последние новости о мирном плане США
Известно, что из американского мирного плана забрали пункт об использовании замороженных российских активов. Ранее его критиковала Европа.
В ISW считают, что Россия хочет продолжения войны и отказывается принять любой мирный план, который не будет предусматривать капитуляции Украины.
К слову, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что он больше всего недоволен пунктом мирного плана о подтверждении суверенитета Украины. Березовец напомнил, что Россия полностью признала территориальную целостность Украины еще в 1997 году.