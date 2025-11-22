"В Европе царит нервозность": как Зеленский и лидеры ЕС пытаются переписать план Трампа
- Европа и Украина пытаются внести изменения в американскую мирную инициативу.
- Лидеры ЕС спешат согласовать ответы на требования Вашингтона ко Дню благодарения.
Дональд Трамп поставил дедлайн принятия решения по "мирному плану" до 27 ноября. Тем временем Европа и Украина срочно согласовывают правки к американской мирной инициативе, чтобы ее условия были более приемлемы для Киева. Так, у Украины остается меньше недели, чтобы окончательно ответить на предложение Вашингтона.
Поэтому лидеры ЕС работают в ускоренном режиме, пытаясь сгладить пункты плана. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Bloomberg.
Как Украина и Европа хотят изменить мирный план?
По информации издания, в европейских столицах царит нервозность. Там пытаются завоевать для Украины как можно больше времени, чтобы выработать приемлемый формат прекращения огня с Россией.
Американская сторона, со своей стороны, отмечает, что дедлайн – это уже фактически ультиматум.
Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и других стран ЕС спешат доработать ответы на требования Вашингтона, чтобы Киев мог согласовать 28-пунктный документ до следующего четверга.
Отмечается, что стратегия союзников заключается в том, чтобы существенно переписать значительную часть плана, но подать это как "положительные редакционные изменения", а не как отказ от американского видения.
Интересно! По данным Bloomberg, напряжение настолько высокое, что канцлер Германии Фридрих Мерц срочно связался с Дональдом Трампом, чтобы договориться о дополнительных консультациях на уровне советов нацбезопасности.
Хотя такие переговоры обычно координирует госсекретарь Марко Рубио, теперь эту роль могут передать министру армии США Дэну Дрисколлу, который все активнее привлекается к ключевым решениям администрации.
Каковы основные условия "плана Трампа"?
Предложенный американский мирный план для Украины насчитывает 28 пунктов и предусматривает существенные уступки со стороны Киева.
В частности речь идет о выводе украинских войск из Донецкой области, уменьшение численности ВСУ и предоставление русскому языку статуса государственного.
В Европе тем временем выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому и не согласились с ключевыми положениями американской инициативы по завершению войны.
Сенатор Джей Ди Вэнс со своей стороны тоже определил главные условия, которым должен соответствовать любой план мирного урегулирования конфликта в Украине. По его словам, документ должен останавливать убийства и одновременно сохранять суверенитет Украины, быть приемлемым для обеих сторон и максимально уменьшать риск нового развертывания войны.
Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомлен с текстом 28-пунктового плана Трампа и заверил, что Москва готова к мирным переговорам, но одновременно может достичь своих целей и без них.