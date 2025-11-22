"У Європі панує нервозність": як Зеленський та лідери ЄС намагаються переписати план Трампа
- Європа та Україна намагаються внести зміни до американської мирної ініціативи.
- Лідери ЄС поспішають узгодити відповіді на вимоги Вашингтона до Дня подяки.
Дональд Трамп поставив дедлайн ухвалення рішення стосовно "мирного плану" до 27 листопада. Тим часом Європа та Україна терміново узгоджують правки до американської мирної ініціативи, щоб її умови були більш прийнятні для Києва. Так, в України лишається менше, ніж тиждень, щоб остаточно відповісти на пропозицію Вашингтона.
Тому лідери ЄС працюють у прискореному режимі, намагаючись згладити пункти плану. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Bloomberg.
Як Україна та Європа хочуть змінити мирний план?
За інформацією видання, у європейських столицях панує нервозність. Там намагаються вибороти для України якомога більше часу, аби напрацювати прийнятний формат припинення вогню з Росією.
Американська сторона, зі свого боку, наголошує, що дедлайн – це вже фактично ультиматум.
Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини та інших країн ЄС поспішають доопрацювати відповіді на вимоги Вашингтона, щоб Київ міг погодити 28-пунктний документ до наступного четверга.
Зазначається, що стратегія союзників полягає у тому, щоб суттєво переписати значну частину плану, але подати це як "позитивні редакційні зміни", а не як відмову від американського бачення.
Цікаво! За даними Bloomberg, напруга настільки висока, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново зв'язався з Дональдом Трампом, аби домовитися про додаткові консультації на рівні рад нацбезпеки.
Хоча такі перемовини зазвичай координує держсекретар Марко Рубіо, тепер цю роль можуть передати міністру армії США Дену Дрісколлу, який дедалі активніше залучається до ключових рішень адміністрації.
Які основні умови "плану Трампа"?
Запропонований американський мирний план для України налічує 28 пунктів і передбачає суттєві поступки з боку Києва.
Зокрема йдеться про виведення українських військ з Донецької області, зменшення чисельності ЗСУ й надання російській мові статусу державної.
У Європі тим часом висловили підтримку президенту Володимиру Зеленському та не погодилися з ключовими положеннями американської ініціативи щодо завершення війни.
Сенатор Джей Ді Венс зі свого боку теж визначив головні умови, яким має відповідати будь-який план мирного врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, документ повинен зупиняти вбивства та водночас зберігати суверенітет України, бути прийнятним для обох сторін й максимально зменшувати ризик нового розгортання війни.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ознайомлений із текстом 28-пунктового плану Трампа і запевнив, що Москва готова до мирних переговорів, але одночасно може досягти своїх цілей і без них.