"Девушки в Киеве такие красивые": советник Фицо уходит в отставку, его письма – в "файлах Эпштейна"
- Советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку после обнаружения его писем в документах по делу Эпштейна.
- Лайчак упоминается более 1000 раз в документах, которые свидетельствуют о его общении с Эпштейном, но он отрицает все обвинения.
Советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак подал в отставку. Информация об этом появилась после того, как в новых документах по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна нашли его письма.
В то же время сам чиновник все обвинения в свою сторону отрицает. Об этом сообщают издания Dennik и Seznam Zpravy.
Смотрите также Роберта Фицо шокировало психологическое состояние Трампа, – Politico
Какие письма Лайчака нашли?
Согласно обнародованной информации, в новых документах по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые накануне опубликовало Министерство юстиции США, имя Мирослава Лайчака упоминается 346 раз.
В то же время имя "Миро", которым Эпштейн часто сокращенно называл советника Фицо, появляется в файлах еще более 700 раз. Документы свидетельствуют о встречах между ними, постоянное общение о геополитике и разговоры о "девушках".
По данным СМИ, Мирослав Лайчак еще в момент пребывания в должности министра иностранных дел Словакии писал Джеффри Эпштейну сообщения из Киева. В этом письме словацкий политик также упоминал девушек.
Поздравляю из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда,
– говорилось в письме.
Сам преступник приглашал Лайчака в его резиденцию в Палм-Бич, где совершали насилие над несовершеннолетними. В то же время сам экс-советник отрицает все обвинения, уверяя, что не говорил с Эпштейном о женщинах.
К слову, еще в ноябре 2025 года в США обнародовали предварительные партии документов по делу Эпштейна, уже тогда нашли имя Лайчака. После этого Роберт Фицо заявлял, что не уволит чиновника из-за таких связей.
Но на этот раз премьер-министр Словакии заявил, что примет отставку своего советника, которого считает замечательным дипломатом, после того, как к этому призвала словацкая оппозиция, хотя до этого он становился на его защиту.
Чье еще имя есть в документах?
В документах по делу преступлений Джеффри Эпштейна неоднократно упоминается президент США. Файлы охватывают события, которые продолжались в течение нескольких десятилетий деятельности Эпштейна и его сети, начиная с 1990-х.
Так один из материалов гласит, что девушек привозили в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где происходили так называемые "вечеринки календарных девушек". У них забирали вещи, которые потом продавались на аукционе. Он мог изнасиловать 13-летнего ребенка.