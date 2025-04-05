Это не участие НАТО как такового, – Рютте спрогнозировал, каким будет миротворческий контингент

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии в Украине. Зато союзники предлагают несколько подходов к развертыванию миротворческих войск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рютте для NV.

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Возможно ли участие НАТО в миротворческой миссии

Марк Рютте объяснил, что после достижения мирного соглашения или прекращения огня, НАТО должно решить, как лучше всего поддержать Украину, чтобы не допустить повторного нападения со стороны России.

И первый уровень – это обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы находились в лучшем положении после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Затем у нас есть французы и британцы, которые вместе с Коалицией желающих ищут пути предоставления гарантий безопасности. У нас есть предложения от итальянцев, которые идут в несколько ином направлении, но с той же целью,

– пояснил генеральный секретарь.

В то же время возможное непосредственное участие войск НАТО в миротворческой миссии в Украине Рютте назвал "сложным вопросом" и подчеркнул, что это "маловероятно".

Но это могут быть союзники НАТО, которые будут привлечены. А это всегда означает, что это будет влиять на территорию НАТО. Это может также иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем,

– добавил Марк Рютте.

По словам генсека, лучший момент, чтобы выбрать оптимальный подход, наступит тогда, когда станет известно, как выглядит мирное соглашение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона провела ряд встреч с другими государствами по формированию миротворческого контингента в нашем государстве. По его словам, украинская команда работает над этим уже 2 месяца, а 4 апреля была итоговая первая встреча, которая действительно стала этапной и очень важной.