Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что уже работают первые консультативные миссии по этому вопросу. Партнеры подбирают локации, где могут разместить миротворцев в Украине.

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Где могут разместить миротворцев

Как отметил Жмайло, европейские партнеры уже успели заявить, что не будут размещать миротворцев вдоль линии боевого соприкосновения. В то же время была формулировка, что контингент будет находиться возле стратегических объектов и стратегически важных городов Украины.

Нашему государству важен не только вопрос миротворцев, но и дальнейшего сотрудничества с Европой. Сейчас идут попытки выстроить такую архитектуру безопасности, чтобы война со временем не повторилась. Конечно, это при условии, если войну удастся остановить.

Для этого нужно и оружие, и обучение, и финансирование ВПК. Миротворцы – лишь одна из составляющих. Чтобы они были эффективными, нужно около 200 тысяч миротворцев. А столько миротворцев не будет,

– отметил Жмайло.

Несмотря на это, миротворческая миссия в Украине обязательно нужна. Важно, чтобы там приняли участие не только Франция и Великобритания, но и больше дружественных к нашему государству стран.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что 2 апреля состоится встреча с военными представителями стран-партнеров. Там обсудят совместный подход к размещению миротворцев в Украине.