Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Что сказал Зеленский в 1133 день войны

По словам лидера государства, вопрос размещения миротворцев в Украине обсудят с партнерами. Ведь надо выработать общее для всей Европы решение.

Провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация бригад, обеспечение всем необходимым. Отдельно еще говорил с министром обороны, Главкомом, руководителем Генштаба – подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности,

– заявил президент.

Он добавил: Силы обороны и безопасности являются самой первой и наиболее эффективной для Украины гарантией нашей безопасности. А также соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал.

"Именно из этого и исходим: украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте вся остальная архитектура безопасности", – добавил Зеленский.

2 апреля состоится встреча с военными представителями государств-партнеров, на которой обсудят совместный подход к вопросу о контингентах. Будут работать на подготовленных предложениях Украины.

Еще президент сказал, что Украина передала США всю необходимую информацию о нарушении Россией энергетического перемирия. Прекращение огня не реализовано только из-за позиции Москвы.