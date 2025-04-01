П️резидент Украины рассказал, что Украина и Великобритания готовят встречу военных представителей для подготовки контингентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его обращение.

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Россия не прекращает обстреливать

Зеленский отметил, что мы ценим позицию Великобритании по давлению на Россию.

Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы,

– отметил президент.

Кроме этого, украинский лидер также поблагодарил иностранные делегации почти двух десятков стран, которые посетили Киев в третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов.

Зеленский сообщил о хороших результатах в применении украинских БпЛА для защиты наших городов. Также есть решение по инвестиции партнеров в эту отрасль.

Владимир Зеленский рассказал, что для Украины есть новые оборонные пакеты. Самый большой из них за неделю поступил от Франции. Его размер два миллиарда евро.