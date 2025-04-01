П️резидент України розповів, що Україна та Велика Британія готують зустріч військових представників для підготовки контингентів. Про це пише 24 Канал із посиланням на його звернення.

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Росія не припиняє обстрілювати

Зеленський наголосив, що ми цінуємо позицію Великої Британії щодо тиску на Росію.

Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли,

– зазначив президент.

Крім цього, український лідер також подякував іноземним делегаціям майже двох десятків країн, які відвідали Київ у третю річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

Зеленський повідомив про хороші результати в застосуванні українських БпЛА для захисту наших міст. Також є рішення щодо інвестиції партнерів у цю галузь.

Володимир Зеленський розповів, що для України є нові оборонні пакети. Найбільший із них за тиждень надійшов від Франції. Його розмір два мільярди євро.