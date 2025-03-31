Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что европейцы почему-то считают, что в России очень много свободных сил и она может их куда-то перебрасывать.

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Почему война России против европейских стран сейчас маловероятна?

Согласно подсчетам военного эксперта, сейчас страна-агрессор имеет максимум 50 – 70 тысяч резерва личного состава, это относительно свободные бойцы, которых можно снять с определенного участка фронта и перебазировать. Но этого количества, по его убеждению, недостаточно для того, чтобы быстро пройти страны Балтии и достичь определенного успеха.

Поскольку там есть войска НАТО, там будет работать авиация Альянса. В Украине авиации не так много, как у наших союзников, они смогут нанести серьезный удар по земле,

– подчеркнул Нарожный.

Кроме того, эксперт уверен, что Россия, если будет перемирие, хотя до него, по его мнению, пока очень далеко, будет бояться того, что Украина нарушит режим прекращения огня.

Представим ситуацию, что 50 – 100 тысяч бойцов Россия перебрасывает на другие направления и там начинаются бои. Уверен, что Украина этим воспользуется и начнет освобождать свои оккупированные территории, у россиян тогда однозначно не будет столько сил, чтобы их оборонять от Украины,

– озвучил Нарожный.

Напомним, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что Европе выгодна сильная Украина. По его словам, она может опасаться завершения боевых действий в Украине, чувствуя риски, которые могут возникнуть перед ней. Он озвучил, что Путин может начать вооруженную агрессию против стран Балтии и назвал против какой в частности.