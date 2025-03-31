В Европе высокопоставленные военные уже обсуждают сценарии возможного нападения России на одну из европейских стран в среднесрочной перспективе, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Цель Путина – не только Украина

Европейские военные прогнозируют долгосрочное противостояние между Россией и Западом. Они утверждают, что цели Кремля не ограничиваются только Украиной.

Есть 100-процентная вероятность того, что Владимир Путин попытается испытать одну из европейских стран там, где он почувствует слабость,

- заявил один из высших должностных лиц французской армии.

Он добавил, что сейчас Европа должна ответить на вопрос, что нужно было сделать, чтобы предотвратить вторжение Путина в Украину в 2022 году. Ответ очевиден, по мнению военного: нужно быть готовыми к худшему, иметь достаточную военную мощь, чтобы сдержать противника от нападения.

В Европе считают полномасштабную войну маловероятной из-за угрозы эскалации между ядерными державами. Наиболее вероятный вариант, при котором Россия может прибегнуть к ограниченному вторжению на территорию европейской страны, военной операции за ее пределами или продолжению "гибридной" войны, направленной на подрыв европейского единства.

Некоторые военные предсказывают возможный конфликт через 4 – 5 лет. Лидеры стран Балтии уверены, что это может произойти быстрее.

Так, разведка Литвы прогнозирует, что в среднесрочной перспективе Россия, вероятно, не сможет развить достаточные возможности для ведения масштабной конвенционной войны против НАТО. Впрочем, у Москвы достаточно сил для проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран НАТО.

Все европейские страны рассматривают сценарий возможной эскалации с Россией. Они уверены, что любой компромисс по Украине будет временным, а прекращение огня станет для России паузой для восстановления сил. Настоящая цель Путина – вернуть влияние России там, где он считает это ее сферой интересов: по меньшей мере Украина, Молдова, Кавказ, Балтийские страны.

Где именно Россия может совершить агрессию

Балтийские страны являются зоной наибольшей обеспокоенности для НАТО. Так, в немецкий профессор международных отношений Карло Масала в своей книге "Если Россия победит" прогнозирует российское вторжение за реку Нарва в 2028 году.

Этот вариант рассматривается в многочисленных оборонных планах НАТО. В декабре в Эстонии состоялись учения союзников, имитирующие ответ на вторжение.

Однако Балтийский регион – не единственная точка напряженности для НАТО. Коридор Сувалки между Литвой и Польшей – еще одна уязвимая зона. Этот регион отделяет российский анклав Калининград от Беларуси. Далее на север Швеция укрепила военное присутствие на острове Готланд, что считается стратегическим пунктом перед Калининградом. Еще дальше на севере растет беспокойство относительно стабильности в Арктике. Норвежский архипелаг Шпицберген, который имеет особый международный статус, также может стать площадкой для российских маневров.