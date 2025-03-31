У Європі високопоставлені військові вже обговорюють сценарії можливого нападу Росії на одну з європейських країн в середньостроковій перспективі, передає 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Мета Путіна – не лише Україна

Європейські військові прогнозують довгострокове протистояння між Росією та Заходом. Вони стверджують, що цілі Кремля не обмежуються лише Україною.

Є 100-відсоткова імовірність того, що Владімір Путін спробує випробувати одну з європейських країн там, де він відчує слабкість,

— заявив один із найвищих посадовців французької армії.

Він додав, що наразі Європа має відповісти за запитання, що потрібно було зробити, аби запобігти вторгненню Путіна в Україну у 2022 році. Відповідь очевидна, на думку військового: потрібно бути готовими до найгіршого, мати достатню військову міць, щоб стримати противника від нападу.

У Європі вважають повномасштабну війну малоймовірною через загрозу ескалації між ядерними державами. Найбільш вірогідний варіант, за якого Росія може вдатися до обмеженого вторгнення на територію європейської країни, військової операції за її межами або продовження "гібридної" війни, спрямованої на підрив європейської єдності.

Деякі військові передбачають можливий конфлікт через 4 – 5 років. Лідери країн Балтії впевнені, що це може статися швидше.

Так, розвідка Литви прогнозує, що у середньостроковій перспективі Росія, ймовірно, не зможе розвинути достатні можливості для ведення масштабної конвенційної війни проти НАТО. Втім, у Москви достатньо сил для проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн НАТО.

Усі європейські країни розглядають сценарій можливої ескалації з Росією. Вони впевнені, що будь-який компроміс щодо України буде тимчасовим, а припинення вогню стане для Росії паузою для відновлення сил. Справжня мета Путіна – повернути вплив Росії там, де він вважає це її сферою інтересів: щонайменше Україна, Молдова, Кавказ, Балтійські країни.

Де саме Росія може вчинити агресію

Балтійські країни є зоною найбільшої стурбованості для НАТО. Так, у німецький професор міжнародних відносин Карло Масала у своїй книзі "Якщо Росія переможе" прогнозує російське вторгнення за річку Нарва у 2028 році.

Цей варіант розглядається в численних оборонних планах НАТО. У грудні в Естонії відбулися навчання союзників, що імітували відповідь на вторгнення.

Проте Балтійський регіон – не єдина точка напруженості для НАТО. Коридор Сувалкі між Литвою та Польщею – ще одна вразлива зона. Цей регіон відокремлює російський анклав Калінінград від Білорусі. Далі на північ Швеція зміцнила військову присутність на острові Готланд, що вважається стратегічним пунктом перед Калінінградом. Ще далі на півночі зростають занепокоєння щодо стабільності в Арктиці. Норвезький архіпелаг Шпіцберген, який має особливий міжнародний статус, також може стати майданчиком для російських маневрів.