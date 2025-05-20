"Это окончательное решение": Туск сказал, отправит ли Польша свои войска в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно войны в Украине. А также рассказал, отправит ли его страна войска для борьбы с российской агрессией.

Он подчеркнул, что Польша имеет целью помочь Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP.info.

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Что сказал Туск об отправке войск в Украину

По словам польского премьера, Польша стремится помочь Украине, но не будет отправлять государству свои войска.

Мы не будем вводить польские войска в Украину. Наша цель – охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине,

– объяснил Туск.

К слову, ранее об отправке войск в Украину высказался и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он заявил, что Европа еще далека от обсуждения развертывания миротворческого контингента в Украине, ведь сейчас усилия сосредоточены на обеспечении прекращения огня со стороны России.

В то же время Мерц подчеркнул важность определения формата переговоров по завершению войны и гарантий безопасности для Украины. А также отметил, что ЕС работает над новым пакетом санкций для усиления давления на Москву.