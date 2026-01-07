Есть ключевой нюанс: разместят ли наконец западные войска в Украине

В Париже 6 января подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Идея европейских войск в Украине может быть реализована, однако есть нюансы.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подчеркнул 24 Каналу, что может быть только две реальные гарантии безопасности – это деньги и оружие. Также важно, как Запад будет действовать, когда Россия скажет "нет".

Какие могут быть дискуссии?

Дмитрий Жмайло отметил, что есть вопрос, как будет обеспечен процесс, учитывая проблемы в украинской и европейской армиях.

Европейские военные, контрактники, к сожалению, не могут воевать так, как украинские воины, на пределе своих усилий. Они будут нуждаться в ротациях каждые полгода, три месяца. То есть постоянно будет замена персонала этого контингента. Поэтому как они смогут насобирать это количество? Вопрос остается открытым,

– сказал он.

Размещение контингента – это исключительно дополнительный фактор. В частности, это дополнительная противовоздушная оборона. Для миротворцев так же потребуются еще средства ПВО, чтобы его защитить. Также он может выполнять вспомогательные тренировочные функции, по восстановлению поврежденной техники, которую наши бойцы получили от Альянса, и так далее.

Это присутствие важно. Чем больше будет западного в Украине, войск, денег, технологий, тем больше у Запада будет мотивации защищать эту страну. Может быть только две реальные гарантии безопасности – это деньги и оружие. Согласованные контракты, что и когда будет поставлено, переведено. Это основной нюанс,

– подчеркнул эксперт.

Подготовительная работа велась. В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса проводил переговоры со своими европейскими коллегами, где обсуждались технические вопросы, как реализовать это на практике, в каких местах может быть размещен контингент, в каком количестве, где это должно быть и так далее. Сейчас процесс по этому движется в положительную сторону.

Что делать, когда Россия скажет "нет"?

Крайне важно обсудить, что же будет, когда Россия скажет "нет". Ведь в таком случае нужно будет усиливать давление. Это "нет" будет не только официальному Киеву, но и Брюсселю, Вашингтону. Не откажутся ли европейские партнеры от своих обещаний – вопрос остается открытым.

Тогда это означает усиление санкций, дополнительное оружие для Украины, больше свободы нам топить танкеры российского теневого флота и требовать от западных партнеров: "Если вы боитесь их топить, то блокируйте их". Потому что возникает вопрос, в каких интересах и куда растекается эта нефть, не вовлечены ли наши европейские партнеры. Обсудить этот ключевой вопрос, когда на тот случай Россия скажет "нет",

– объяснил Жмайло.

Россияне могут играть в так называемый показательный конструктив, когда начнут обсуждать все эти пункты, всячески затягивать время в надежде, что им удастся переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Поэтому у Украины должны быть планы "А" и "Б".

