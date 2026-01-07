Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло підкреслив 24 Каналу, що може бути лише дві реальні гарантії безпеки – це гроші і зброя. Також важливо, як Захід діятиме, коли Росія скаже "ні".

Які можуть бути дискусії?

Дмитро Жмайло зазначив, що є питання, як буде забезпечений процес, враховуючи проблеми в українській та європейській арміях.

Європейські військовики, контрактники, на жаль, не можуть воювати так, як українські воїни, на межі своїх зусиль. Вони потребуватимуть ротацій кожні пів року, три місяці. Тобто постійно буде заміна персоналу цього контингенту. Тому як вони зможуть назбирати цю кількість? Питання залишається відкритим,

– сказав він.

Розміщення контингенту – це виключно додатковий фактор. Зокрема, це додаткова протиповітряна оборона. Для миротворців так само будуть потрібні ще засоби ППО, щоб його захистити. Також він може виконувати допоміжні тренувальні функції, з відновлення пошкодженої техніки, яку наші бійці отримали від Альянсу, і так далі.

Ця присутність важлива. Чим більше буде західного в Україні, військ, грошей, технологій, тим більше у Заходу буде мотивації захищати цю країну. Може бути лише дві реальні гарантії безпеки – це гроші і зброя. Узгоджені контракти, що і коли буде поставлено, переказано. Це основний нюанс,

– наголосив експерт.

Підготовча робота велася. Зокрема, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса проводив перемовини зі своїми європейськими колегами, де обговорювалися технічні питання, як реалізувати це на практиці, в яких місцях може бути розміщений контингент, в якій кількості, де це має бути і так далі. Наразі процес щодо цього рухається у позитивний бік.

Що робити, коли Росія скаже "ні"?

Вкрай важливо обговорити, що ж буде, коли Росія скаже "ні". Адже у такому випадку потрібно буде посилювати тиск. Це "ні" буде не лише офіційному Києву, а й Брюсселю, Вашингтону. Чи не відмовляться європейські партнери від своїх обіцянок – питання залишається відкритим.

Тоді це означає посилення санкцій, додаткову зброю для України, більше свободи нам топити танкери російського тіньового флоту та вимагати від західних партнерів: "Якщо ви боїтеся їх топити, то блокуйте їх". Бо виникає питання, в яких інтересах і куди розтікається ця нафта, чи не залучені наші європейські партнери. Обговорити це ключове питання, коли на той випадок Росія скаже "ні",

– пояснив Жмайло.

Росіяни можуть гратися у так званий показовий конструктив, коли почнуть обговорювати усі ці пункти, усіляко затягувати час у надії, що їм вдасться переламати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Тому в України мають бути плани "А" та "Б".

