Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Это нужно для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что Бербок говорит об отправке миротворцев в Украину?

Анналена Бербок подчеркнула, что миротворческие миссии нужны как никогда, и не только для Европы.

Если будет мирный договор, его надо гарантировать. Если большинство стран скажет, что нужны "голубые каски", это может помочь закрепить мир. Но сначала нужны сами переговоры,

– сказала она.

Президент Генассамблеи отметила, что миротворцы помогут закрепить мир между Украиной и Россией только после самих переговоров.

Обратите внимание! Анналена Бербок стала президентом 80-й сессии (сентябрь 2025 года – сентябрь 2026 года) Генеральной ассамблеи ООН. Москва не скрывала своего негативного отношения к Бербок и обвиняла кандидата якобы в "откровенной предвзятости".

Что в мире говорят о миротворческой миссии в Украине?