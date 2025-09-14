Президент Генассамблеи ООН не исключает отправку миротворцев в Украину
- Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о возможности отправки миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня, если это поддержит большинство государств-членов.
- Она подчеркнула, что миротворческие миссии нужны, однако их развертывание возможно только после достижения мирного договора между Украиной и Россией.
Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Это нужно для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Смотрите также Аналитик назвал сценарий привлечения иностранных войск в Украину
Что Бербок говорит об отправке миротворцев в Украину?
Анналена Бербок подчеркнула, что миротворческие миссии нужны как никогда, и не только для Европы.
Если будет мирный договор, его надо гарантировать. Если большинство стран скажет, что нужны "голубые каски", это может помочь закрепить мир. Но сначала нужны сами переговоры,
– сказала она.
Президент Генассамблеи отметила, что миротворцы помогут закрепить мир между Украиной и Россией только после самих переговоров.
Обратите внимание! Анналена Бербок стала президентом 80-й сессии (сентябрь 2025 года – сентябрь 2026 года) Генеральной ассамблеи ООН. Москва не скрывала своего негативного отношения к Бербок и обвиняла кандидата якобы в "откровенной предвзятости".
Что в мире говорят о миротворческой миссии в Украине?
К слову, СМИ сообщали, что "коалиция желающих" не смогла договориться об отправке войск в Украину после завершения боевых действий. Однако согласилась усиливать обороноспособность государства.
Известно, что несколько стран готовы присоединиться к миротворческой миссии, но формат участия еще обсуждается.
Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что первым условием, чтобы Запад разместил свои войска на территории Украины, – является определение конкретной миссии, а именно, какие задачи они должны выполнять.
Второе условие – установить правила применения силы, а третье – должно быть понимание, как миротворческие силы интегрируются в систему обороны Украины.