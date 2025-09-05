Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметив, что он поддерживает идею развертывания войск на украинской территории. Однако есть 3 условия, чтобы это было возможным.

Смотрите также Зеленский назвал главную гарантию безопасности для Украины и Европы

Что нужно сделать, чтобы в Украине разместили миротворцы?

Бен Ходжес считает, что первым условием, чтобы Запад разместил свои войска на территории Украины, – является определение конкретной миссии, а именно, какие задачи они должны выполнять.

Интересно. Окончание войны в Украине остается сложным из-за отсутствия согласия относительно гарантий безопасности. Британский обозреватель Роджер Бойс предполагает, что вместо иностранных войск в Украине могут действовать частные военные компании. Он отмечает, что такой план возможен только при условии общей решимости западных союзников.

Второе условие – установить правила применения силы.

Если мы направляем солдат, то они должны быть уполномочены открывать огонь в ответ (на российскую агрессию – 24 Канал), без необходимости спрашивать разрешение у Брюсселя, Лондона или Берлина. Это очень сложный вопрос, но он должен быть решен в рамках любого развертывания войск,

– сказал генерал-лейтенант США в отставке.

Третье условие – должно быть понимание, как миротворческие силы интегрируются в систему обороны Украины. В частности, будут ли они действовать отдельно, как изолированные подразделения, или будут разворачиваться как вторая линия обороны.

Воздушное пространство и противовоздушная оборона должны быть интегрированы с украинской системой. Это те вещи, которые нужно четко проработать,

– отметил Бен Ходжес.

Он добавил, что, несмотря на необходимость разместить миротворческие войска на территории Украины, лидеры западных государств еще публично не говорят о конкретной подготовке к этому. Возможно, во Франции, Великобритании, Германии и США уже проделали значительную часть технической работы, однако дипломатическая часть этого процесса пока должным образом не проработана.

Что известно о размещении иностранных миротворцев в Украине?