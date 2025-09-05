Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметив, что он поддерживает идею развертывания войск на украинской территории. Однако есть 3 условия, чтобы это было возможным.
Что нужно сделать, чтобы в Украине разместили миротворцы?
Бен Ходжес считает, что первым условием, чтобы Запад разместил свои войска на территории Украины, – является определение конкретной миссии, а именно, какие задачи они должны выполнять.
Интересно. Окончание войны в Украине остается сложным из-за отсутствия согласия относительно гарантий безопасности. Британский обозреватель Роджер Бойс предполагает, что вместо иностранных войск в Украине могут действовать частные военные компании. Он отмечает, что такой план возможен только при условии общей решимости западных союзников.
Второе условие – установить правила применения силы.
Если мы направляем солдат, то они должны быть уполномочены открывать огонь в ответ (на российскую агрессию – 24 Канал), без необходимости спрашивать разрешение у Брюсселя, Лондона или Берлина. Это очень сложный вопрос, но он должен быть решен в рамках любого развертывания войск,
– сказал генерал-лейтенант США в отставке.
Третье условие – должно быть понимание, как миротворческие силы интегрируются в систему обороны Украины. В частности, будут ли они действовать отдельно, как изолированные подразделения, или будут разворачиваться как вторая линия обороны.
Воздушное пространство и противовоздушная оборона должны быть интегрированы с украинской системой. Это те вещи, которые нужно четко проработать,
– отметил Бен Ходжес.
Он добавил, что, несмотря на необходимость разместить миротворческие войска на территории Украины, лидеры западных государств еще публично не говорят о конкретной подготовке к этому. Возможно, во Франции, Великобритании, Германии и США уже проделали значительную часть технической работы, однако дипломатическая часть этого процесса пока должным образом не проработана.
Что известно о размещении иностранных миротворцев в Украине?
Не все союзники Украины согласны отправлять своих миротворцев на нашу территорию. Говорится об Италии, Польше и Румынии. Лидеры этих стран утверждают, что готовы поддерживать и в дальнейшем украинцев, однако другим способом.
26 государств-союзников готовы отправить в Украину своих миротворцев или поставлять им все необходимое вооружение. Это возмутило Владимира Путина, который пригрозил атаковать такие иностранные группировки.
В Европейском Союзе подготовили план размещения миротворческих сил на территории Украины. Первая группа, вероятно, будет готовить украинских военных к боевым действиям, а вторая будет формировать силы сдерживания российских оккупантов.