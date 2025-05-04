"Нельзя говорить об этом сейчас": президент Чехии сделал новое заявление о миротворцах в Украине

Киев хочет, чтобы западные союзники разместили на ее территории военный контингент для предотвращения повторного нападения России. Президент Чехии прокомментировал идею введения миротворцев в Украину.

4 мая Владимир Зеленский посетил Прагу с официальным визитом. Они вместе с чешским лидером провели пресс-конференцию. Во время общения с журналистами был затронут вопрос размещения миротворческого контингента в Украине, передает 24 Канал.

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Что сказал Петр Павел

Петр Павел напомнил, что Украина поддержала идею полного прекращения огня. Россия, зато, отказалась от нее. Зато Кремль объявляет кратковременные перемирия, во время которых беспощадно обстреливает украинские города.

Президент Чехии отметил, что Путин имеет "все карты", необходимые для завершения войны. Ему достаточно принять решение об остановке боевых действий. Впрочем, до сих пор диктатор такого желания не проявлял.

Павел считает, что пока рано говорить подробно о размещении миротворческих сил в Украине, поскольку не заключено мирное соглашение. Отдельные государства будут принимать решение о том, кого и в каком количестве отправлять в Украину. В то же время, подчеркнул Павел, Украина – самостоятельное государство. Именно она будет давать разрешение на размещение у себя иностранных сил.

Чешский лидер рассказал, что обсудил с Зеленским гарантии безопасности. По его мнению, это должна быть комбинация гарантий – экономических, политических и военных.

Глава Чехии отметил, что на сегодня не обсуждается конкретно, какие войска будут размещены в Украине, и кто их будет отправлять.

Напомним, что президент Зеленский назвал два варианта присутствия иностранных сил в Украине.