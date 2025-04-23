Польша не отправит войска в Украину, но обеспечит поддержку потенциальной миссии, – Сикорский

Ближайший союзник Украины, Польша, не предоставляет свои войска, о чем уже не раз заявляла. Однако поддерживает Киев по-другому.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша уже предоставила 45 пакетов помощи для Украины стоимостью в 4 миллиарда евро. Он добавил, что страна не рассматривает возможности размещения военной миссии на территории Украины. Об этом Радослав Сикорский заявил во время выступления в Сейме, передает корреспондентка 24 Канала.

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Как Польша помогает Украине

По данным министра, 80% поляков, независимо от их политических предпочтений, опасаются последствий российской войны в Украине. Сикорский отметил, что Польша уже передала 45 пакетов помощи и начинает передачу 46-го пакета.

Мы способствовали созданию командования НАТО по боевой подготовке, поддержки и помощи Вооруженным Силам Украины со штаб-квартирой в Жешуве. Мы самостоятельно подготовили почти 30000 украинских военных – это примерно треть всех, кто прошел обучение, организованное странами Европейского Союза в рамках миссии EUMAM,

– подчеркнул Радослав Сикорский.

Он добавил, что Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, однако "обеспечит поддержку потенциальной миссии".