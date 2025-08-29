Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в Украине после окончания войны. Этим самым глава США поддержал предложение, выдвинутое российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times. Соответствующую информацию сообщили 4 источника, знакомые с ходом обсуждений.

Что известно о предложении относительно китайских миротворцев?

По данным источников издания, на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме Дональд Трамп предложил пригласить Китай предоставлять миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта Украины в рамках мирного урегулирования с Россией.

В то же время высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил журналистам, что "это неправда", добавив, что "никакого обсуждения китайских миротворцев не было".

Эта идея встречает сопротивление европейским столицам, а ранее ее отклонил президент Украины Владимир Зеленский из-за критической поддержки Пекином военных усилий России,

– говорится в материале.

Российские представители впервые подняли идею о китайских миротворцах в контексте системы гарантий безопасности во время ранних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

В предложении России в то время отмечалось, что "государства-гаранты", которые должны были бы подписать будущий мирный договор – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – станут на защиту Украины в случае нового нападения на страну.

"Эта договоренность была и остается неприемлемой для Украины, поскольку Россия предлагала, чтобы все "государства-гаранты" должны были одобрить любой ответ в случае нападения на Украину, а это означало, что Россия будет иметь право вето на любое военное вмешательство", – пишет FT.

Китай заявил о готовности сыграть "конструктивную роль" в урегулировании войны после того, как Россия предположила, что Пекин может стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

Ранее в этом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, в частности Россия и Китай, могли бы поддержать гарантии безопасности для Украины в процессе урегулирования конфликта.

Впрочем, в МИД Китая опровергли сообщения СМИ, что Пекин якобы предлагал отправить миротворческие силы в Украину, назвав их "ложными".

Президент Владимир Зеленский почти наверняка отвергнет эту идею, ведь ранее заявлял, что не поддержит введение китайских миротворческих войск.

Почему Китай не входит в гарантии? Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, он помог России, открыв для нее рынок дронов,

– сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Китай "ничего не сделал" во время оккупации Крыма, хотя был подписантом Будапештского меморандума, поэтому Украина не нуждается в гарантах, которые не оказывали реальной поддержки в критические моменты после начала полномасштабного вторжения.

В апреле Зеленский обвинил Пекин в поставках оружия России и содействии ее оборонной промышленности. По словам президента, Китай также не препятствует вербовке своих граждан для участия в войне против Украины. Украинская разведка предоставила доказательства того, что по меньшей мере 155 китайских новобранцев были отправлены на фронт.

Что говорят в Китае об идее с их миротворцами?