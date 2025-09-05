Европейское военное командование подготовило план размещения сил в Украине. Он предусматривает создание двух отдельных сухопутных группировок.

Украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также "Коалиция желающих" разделилась на 3 группы по отправке войск в Украину: FT рассказало детали

Какой план размещения миротворцев в Украине разработали в ЕС?

Первая группа сосредоточится на подготовке и поддержке украинских военных, а вторая – будет формировать "силы сдерживания", призванные предотвращать дальнейшие действия России.

По имеющейся информации, уже согласованы обязательства по развертыванию более 10 тысяч военнослужащих. При этом патрулирование украинского воздушного пространства будет осуществлять авиация НАТО,, которая будет базироваться за пределами страны.

Сейчас европейские партнеры ожидают решения администрации президента США Дональда Трампа относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

Что известно о миротворцах для Украины?