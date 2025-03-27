Франция предлагает разместить миротворческие войска в центре Украины, вдоль Днепра, – AP

Во Франции предлагают разместить миротворческие силы в центральной части Украины. Вероятно, их хотят развернуть вдоль реки Днепр.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Associated Press.

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Где могут разметить миротворцев в Украине

По информации издания, европейские военные планировщики рассматривают ряд сценариев по размещению миротворческих сил в Украине.

По словам французского чиновника, знакомого с закрытыми обсуждениями, Франция настаивает на варианте размещения миротворцев "коалиции желающих" в центральной части Украины, вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта.

В то же время чиновник добавил, что также рассматриваются и другие варианты размещения сил поддержки еще дальше от фронта. В частности говорится о крайнем западе Украины или вообще в соседней стране.

К слову, накануне Reuters писали о том, что Европа отказалась от идеи отправки миротворцев в Украину и начала искать новые варианты обеспечения гарантий безопасности. В издании отметили, что некоторые европейские союзники опасаются расходов, недостатка человеческих ресурсов и техники, а также возможности оказаться в конфликте с Россией.