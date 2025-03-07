Около 20 стран могут поддержать миротворческую коалицию для Украины, –СМИ

Около двадцати стран выразили заинтересованность в приобщении к международной инициативе в поддержку Украины, о чем сообщили британские чиновники в комментариях для BBC и Reuters. Речь идет о так называемой "коалиции желающих", которую ранее анонсировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Главными инициаторами проекта выступают Великобритания и Франция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и Sky News.

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Сколько стран готовы присоединиться к инициативе Великобритании

В его рамках ициативы рассматривается направление военных в Украину в статусе миротворцев. Заинтересованность вступить в эту группу проявили около 20 стран.

Однако не все участники коалиции будут предоставлять именно военных-миротворцев. Некоторые государства могут поддержать Украину другим способом.

Британский премьер отметил необходимость защиты будущего мирного соглашения, если оно будет заключено, и отметил, что Украина должна быть максимально подготовленной.

Стармер подчеркнул, что оборонный план должен быть разработан в сотрудничестве с США, ведь "именно эта способность работать с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами поддерживает мир в течение 80 лет".

По информации журналистов, 4 марта состоялась встреча представителей разных стран, посвященная вопросам гарантий безопасности для Украины после потенциального мирного урегулирования.

Неизвестно, какие именно страны выступили в поддержку оказании поддержки, но Стармер отмечает, что "ряд стран желает сыграть свою роль". Он также подчеркнул, что проект находится на ранней стадии.