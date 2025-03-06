Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Келлог ответил, какие условия должна выполнить Украина, чтобы США возобновили помощь

К чему Стармер призвал Европу

Стармер рассказал журналистам, что его главная цель – обеспечение долговременного мира в Украине. Он отметил, что если будет достигнуто мирное соглашение, страны-союзники должны будут гарантировать его выполнение.

Он отметил, что Британия продолжит активно оказывать поддержку Киеву, но она должна быть в сотрудничестве с США.

Мы должны поставить Украину в самую сильную позицию. Мы не знаем, будет ли достигнуто соглашение. Бои продолжаются, и было бы ошибкой думать, что наша задача - просто ждать соглашения. Мы должны убедиться, что если Украина продолжает борьбу, то она будет в максимально выгодной ситуации,

– подчеркнул Стармер.

Он добавил, что свои усилия должна активизировать вся Европа.