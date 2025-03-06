Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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До чого Стармер закликав Європу
Стармер розповів журналістам, що його головна мета – забезпечення довготривалого миру в Україні. Він зазначив, що якщо буде досягнуто мирної угоди, країни-союзники повинні будуть гарантувати її виконання.
Він зазначив, що Британія продовжить активно надавати підтримку Києву, але вона повинна бути у співпраці зі США.
Ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Ми не знаємо, чи буде досягнута угода. Бої тривають, і було б помилкою думати, що наше завдання — просто чекати угоди. Ми маємо переконатися, що якщо Україна продовжує боротьбу, то вона буде в максимально вигідній ситуації,
– наголосив Стармер.
Він додав, що свої зусилля повинна активізувати уся Європа.