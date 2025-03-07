Головними ініціаторами проєкту виступають Велика Британія та Франція. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода" та Sky News.

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Скільки країн готові долучитися до ініціативи Великої Британії

У його межах іціативи розглядається направлення військових до України в статусі миротворців. Зацікавлення вступити до цієї групи виявили близько 20 країн.

Однак не всі учасники коаліції будуть надавати саме військових-миротворців. Деякі держави можуть підтримати Україну в інший спосіб.

Британський прем’єр наголосив на необхідності захисту майбутньої мирної угоди, якщо вона буде укладена, та зазначив, що Україна має бути максимально підготовленою.

Стармер підкреслив, що оборонний план повинен бути розроблений у співпраці зі США, адже "саме ця здатність працювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами підтримує мир протягом 80 років".

За інформацією журналістів, 4 березня відбулася зустріч представників різних країн, присвячена питанням безпекових гарантій для України після потенційного мирного врегулювання.

Невідомо, які саме країни виступили на підтримку наданні підтримки, але Стармер наголошує, що «низка країн бажає зіграти свою роль». Він також підкреслив, що проєкт перебуває на ранній стадії.