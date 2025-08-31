Сейчас европейские политики работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания миротворческих войск в Украине. Это будет происходить в рамках гарантий безопасности и при полной поддержке со стороны США.

Детали рассказала в интервью Financial Times президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал. Соответствующее заявление она сделала во время поездки восточными странами ЕС, граничащих с Россией.

Что известно о поддержке США?

По словам чиновницы, гарантии безопасности для Украины являются "чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми". Европа имеет четкий план действий, достигнув согласия с Белым домом, – "сотрудничество продвигается очень хорошо".

Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки... Это было очень четко и неоднократно подтверждено,

– добавила фон дер Ляйен.

Поэтому в европейских столицах работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

Financial Times пишет, что в состав контингента могут войти десятки тысяч военнослужащих под командованием европейских стран, которые получат поддержку от США, в частности системы управления и контроля, а также средства разведки и наблюдения.

К слову, в четверг, 4 сентября, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне, по приглашению Эммануэля Макрона в Париже должны собраться чиновники, которые ранее встречались с Дональдом Трампом в Белом доме – Фридрих Мерц, Кир Стармер, Марк Рютте и фон дер Ляйен.

Миротворческий контингент для Украины: последние новости