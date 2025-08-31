Отправка миротворцев в Украину: Урсула фон дер Ляйен рассказала видение Европы
- Европейские политики работают над планами развертывания миротворческих войск в Украине при поддержке США.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности гарантий безопасности и сотрудничества с Белым домом.
- Высокопоставленные чиновники из ЕС должны встретиться в Париже по приглашению Эммануэля Макрона для продолжения дискуссий.
Сейчас европейские политики работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания миротворческих войск в Украине. Это будет происходить в рамках гарантий безопасности и при полной поддержке со стороны США.
Детали рассказала в интервью Financial Times президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал. Соответствующее заявление она сделала во время поездки восточными странами ЕС, граничащих с Россией.
Что известно о поддержке США?
По словам чиновницы, гарантии безопасности для Украины являются "чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми". Европа имеет четкий план действий, достигнув согласия с Белым домом, – "сотрудничество продвигается очень хорошо".
Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки... Это было очень четко и неоднократно подтверждено,
– добавила фон дер Ляйен.
Поэтому в европейских столицах работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".
Financial Times пишет, что в состав контингента могут войти десятки тысяч военнослужащих под командованием европейских стран, которые получат поддержку от США, в частности системы управления и контроля, а также средства разведки и наблюдения.
К слову, в четверг, 4 сентября, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне, по приглашению Эммануэля Макрона в Париже должны собраться чиновники, которые ранее встречались с Дональдом Трампом в Белом доме – Фридрих Мерц, Кир Стармер, Марк Рютте и фон дер Ляйен.
Миротворческий контингент для Украины: последние новости
- По данным Politico, европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими позициями. Однако такая идея якобы вызвала беспокойство из-за возможных территориальных уступок, необходимости большого количества военных и потенциального ослабления обороны восточного фланга НАТО.
- В The Wall Street Journal пишут, что большинство европейских избирателей выступают против отправки миротворцев в Украину, особенно это касается стран Восточной Европы, Италии и Германии.
- В то же время в Кремле напомнили, что негативно относятся к размещению миротворческого контингента в Украине. Дмитрий Песков заявил, что именно продвижение НАТО якобы стало одной из "первопричин СВО".